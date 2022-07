No cabe duda que Get Back, el documental de Peter Jackson sobre The Beatles, es una de las joyas fílmicas musicales más interesantes de los últimos años. Fue un trabajo arduo para el cineasta neozelandés que al final, resultó en una entrega estupenda.

Y si pensaban que esa sería la única vez que veríamos al director de El señor de los anillos haciendo cine con la icónica banda inglesa como punto central de su trabajo, pues agárrense porque se viene una nueva producción. Les contamos acá qué onda.

Peter Jackson con su Oscar. Foto: Getty.

Peter Jackson confirma una nueva película sobre The Beatles

El nombre de Peter Jackson, cuando sale a colación, regularme lo ligamos a franquicias como la ya mencionada Señor de los anillos, El Hobbit y todas esas sagas épicas y fantásticas que se ha encargado de llevar a la gran pantalla… Pero parece que quiere agregar un nuevo mundo a su filmografía.

Tras el éxito que significó Get Back, el director oriundo de Nueva Zelanda recién confirmó que ya trabaja en otro proyecto enfocado en The Beatles, con todo y la bendición de Paul McCartney y Ringo Starr.

The Beatles en el documental ‘Get Back’. Foto: Apple Corps

“Estoy hablando con The Beatles sobre otro proyecto, algo muy, muy diferente a Get Back”, dijo el cineasta al medio Deadline. Si bien no ha dado mayores detalles sobre esta nueva producción, lo que si es que dice que no va como tal por el camino para volverse documental.

“Estamos viendo cuáles son las posibilidades, pero con ellos es otro proyecto. No es realmente un documental… y eso es todo lo que puedo decir“, agregó el buen Peter Jackson. ¿Será que en una de esas se viene alguna película biográfica o algo así? La verdad es que ya queremos más detalles.

Ringo Starr y Paul McCartney. Foto: Getty.

‘Get Back’ en los premios Emmy

Recientemente, se dieron a conocer los nominados de la próxima edición de los premios Emmy. Ahí, The Beatles: Get Back tiene hasta cinco nominaciones, destacando la de Dirección de una serie documental o de no ficción para Peter Jackson, además de Mejor serie documental o de no ficción.

Si quieren conocer la lista completa de nominados a la premiación más importante de la industria de la televisión, se las dejamos POR ACÁ. Ahí nos cuentan quiénes son sus favoritos para llevarse las estatuillas. El documental está disponible para verlo en Disney+.