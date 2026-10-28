Netflix liberó el primer tráiler de su serie Orgullo y prejuicio, una nueva adaptación de la icónica novela de Jane Austen.

Netflix liberó el primer tráiler de Orgullo y prejuicio, la nueva adaptación de la icónica obra de Jane Austen. Pero esta vez viene en formato de serie limitada, protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden como los enemigos-amantes Elizabeth Bennet y Mr. Darcy.

Esta serie estará dividida en seis partes o episodios en total y promete apegarse lo más posible a la novela de Austen, publicada en 1813, sumándose a una larga lista de adaptaciones no sólo de la obra de la autora, sino específicamente de esta novela.

Netflix ya había liberado algunas imágenes de la serie Orgullo y prejuicio, pero ahora, con el tráiler, ya tenemos nociones del tono y hacia dónde va esta interpretación de la novela. Aquí les contamos lo que sabemos.

Emma Corrin como Elizabeth Bennet en el tráiler de Orgullo y prejuicio / Foto: Netflix

Tráiler de Orgullo y prejuicio

En el tráiler de Orgullo y prejuicio vemos a Elizabeth, una de las cinco hermanas Bennet, quienes viven una vida relativamente sencilla pero caótica. Al ser mujeres, desde luego que su futuro depende en gran medida del hombre que quiera cortejarlas y casarse con ellas.

Pero el panorama no es muy claro para ninguna. Sólo que todo cambia cuando llega a sus vidas la familia Bingley, la cual incluye a un joven apuesto y rico que se interesa por una de ellas. Y a partir de ahí, su vida social y amorosa se pone de cabeza.

Desde luego que reconocemos bastante bien la historia, les decíamos, por las muchas adaptaciones que existen. Pero, sobre todo, porque Orgullo y prejuicio es una de las novelas que sentó las bases de las comedias románticas de las últimas décadas. Acá les dejamos el tráiler:

El elenco de la serie Orgullo y prejuicio

Junto a Emma Corrin y Jack Lowden como Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, aparecen Olivia Colman como Mrs. Bennet y Rufus Sewell como Mr. Bennet.

Las hermanas son interpretadas por Freya Mavor como Jane Bennet y Rhea Norwood como Lydia Bennet, mientras Hopey Parish y Hollie Avery debutan como Mary Bennet y Kitty Bennet.

Daryl McCormack es Mr. Bingley junto a Siena Kelly como su venenosa hermana, Caroline Bingley. Jamie Demetriou toma el papel del desafortunado Mr. Collins, mientras Louis Partridge es el malvado Mr. Wickham.

Para cerrar, Fiona Shaw toma el temido personaje de Lady Catherine de Bourgh.

Elenco de las hermanas Bennet en la serie Orgullo y prejuicio / Foto: Netflix

El equipo detrás de la serie y su fecha de estreno

La nueva adaptación en forma de serie de Orgullo y prejuicio está escrita por la autora Dolly Alderton, conocida por Everything I Know About Love. Euros Lyn, conocido por su trabajo en Heartstopper, es el director.

El tráiler de Orgullo y prejuicio nos confirma que llegará al catálogo de Netflix el próximo 3 de diciembre de 2026.