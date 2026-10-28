Lo que necesitas saber:

Sheinbaum responsabilizó a Lorenzo Córdova y demás consejeros en 2014 por la designación de Taddei como presidenta del Instituto Electoral de Sonora.

La controversia que causó la salida de Guadalupe Taddei del INE aún sigue dando que hablar. Ahora, la conversación se ha centrado en su llegada al instituto, pues la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esto hubiera ocurrido por Morena.

Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum rechaza que Guadalupe Taddei haya llegado al INE por Morena

Lo dicho. Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum rechazó las versiones que vinculan la llegada de Guadalupe Taddei al Instituto Nacional Electoral (INE) con Morena.

De hecho, la mandataria responsabilizó a Lorenzo Córdova y demás consejeros en 2014 por la designación de Taddei como presidenta del Instituto Electoral de Sonora.

“Todos ellos aprobaron a Guadalupe Taddei en Sonora. (En) 2014, Morena todavía no existía como partido político; ella se queda ahí hasta 2021″, declaró.

¿Y su llegada a la presidencia del INE en 2023 durante el sexenio de AMLO? En ese caso, Sheinbaum recordó que Taddei fue seleccionada mediante un sorteo tras no llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados.

“Ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena. Ella entró al Instituto Electoral en el 2014 en Sonora; entonces no tenía una participación política, pero su historia viene de la historia de los institutos electorales”, resaltó.

Hijo de Guadalupe Taddei tiene chamba con la ministra Esquivel… sin cumplir los requisitos: Eme Equis
Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Con el visto bueno… de AMLO

La polémica ha ido escalando aún más debido a que incluso circulan en redes videos de 2023 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dio su visto bueno a Taddei.

En sus conferencias, aseguró que, pese a no conocerla personalmente, la describió con un “profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra”.

Desde entonces ya había críticas por el supuesto control que tuvo Morena para su designación en el INE mediante el sorteo.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Senado avanza con reforma para prohibir cirugías estéticas en menores de edad, aunque hay excepciones

Senado avanza con reforma para prohibir cirugías estéticas en menores de edad, aunque hay excepciones

La Catrina gigante del Zócalo ya tiene sus propios memes y están buenísimos
Ni tan de terror: 246 motociclistas terminan detenidos tras megarodada en CDMX

Ni tan de terror: 246 motociclistas terminan detenidos tras megarodada en CDMX

‘No facilitamos nada’: Marco Rubio niega que EU ayudara a Flávio Bolsonaro a escapar de Brasil

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook