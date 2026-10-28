Durante conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum rechazó las versiones que vinculan la llegada de Guadalupe Taddei al Instituto Nacional Electoral (INE) con Morena y responsabilizó a Lorenzo Córdova y demás consejeros en 2014 por su designación como presidenta del Instituto Electoral de Sonora.

Lo que necesitas saber: Sheinbaum responsabilizó a Lorenzo Córdova y demás consejeros en 2014 por la designación de Taddei como presidenta del Instituto Electoral de Sonora.

La controversia que causó la salida de Guadalupe Taddei del INE aún sigue dando que hablar. Ahora, la conversación se ha centrado en su llegada al instituto, pues la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esto hubiera ocurrido por Morena.

Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum rechaza que Guadalupe Taddei haya llegado al INE por Morena

Lo dicho. Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum rechazó las versiones que vinculan la llegada de Guadalupe Taddei al Instituto Nacional Electoral (INE) con Morena.

De hecho, la mandataria responsabilizó a Lorenzo Córdova y demás consejeros en 2014 por la designación de Taddei como presidenta del Instituto Electoral de Sonora.

“Todos ellos aprobaron a Guadalupe Taddei en Sonora. (En) 2014, Morena todavía no existía como partido político; ella se queda ahí hasta 2021″, declaró.

¿Y su llegada a la presidencia del INE en 2023 durante el sexenio de AMLO? En ese caso, Sheinbaum recordó que Taddei fue seleccionada mediante un sorteo tras no llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados.

“Ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena. Ella entró al Instituto Electoral en el 2014 en Sonora; entonces no tenía una participación política, pero su historia viene de la historia de los institutos electorales”, resaltó.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Con el visto bueno… de AMLO

La polémica ha ido escalando aún más debido a que incluso circulan en redes videos de 2023 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dio su visto bueno a Taddei.

En sus conferencias, aseguró que, pese a no conocerla personalmente, la describió con un “profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra”.

Desde entonces ya había críticas por el supuesto control que tuvo Morena para su designación en el INE mediante el sorteo.