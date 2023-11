Lo que necesitas saber: 'Mindhunter' es una de las mejores series del catálogo de Netflix. Y hace poco supimos de qué habría tratado su tercera temporada.

Mindhunter no sólo es una de las mejores series dentro del catálogo de originales de Netflix, sino que se trata de una producción destacada de los últimos años que además, replanteó toda la narrativa de las historias sobre crímenes. Y por eso, estaremos siempre agradecidos con David Fincher.

Sin embargo, entre el eterno agradecimiento con el director por realizar esta serie, también hay algo de ¿resentimiento? La razón es porque Mindhunter concluyó con su segunda temporada a pesar de tener un final que continuaría con la historia de sus protagonistas.

¿Y dónde está? Nos gustaría decirles que en el limbo. Pero ni eso. Fincher ha dicho varias veces que Mindhunter no tendrá una tercera temporada. Por lo que los fans nos quedaremos con las ganas de ver despegar a Holden, Tench y Wendy. ¿Pero se han preguntado de qué habría tratado esa tercera temporada de Mindhunter?

El cierre de la segunda temporada de Mindhunter

Antes de contarles de qué trataría la tercera temporada de Mindhunter, hemos de hacer un brevísimo resumen de la segunda y dónde quedó la historia con sus personajes, los perfiles de asesinos y la idea de que veríamos más tiempo en pantalla a un nuevo asesino en serie.

El agente del FBI, Bill Tench, regresa a casa tras ausentarse varias semanas en Atlanta (Holden y él ayudaron a las autoridades locales para localizar a Wayne Williams, acusado de asesinar a varios niños). Cuando regresa a casa, Tench descubre que Nancy, su esposa, lo ha abandonado junto a su hijo Brian, quien había estado involucrado en la muerte de un niño.

En cuanto a Holden Ford, durante toda la temporada atravesó una crisis psicológica relacionada con su trabajo en la que descubre que tiene más cosas en común con los asesino en serie que interroga e investiga. Sobre todo, su relación con Edmund Kemper se torna un tanto extraña por ser personal. Además, ¿qué sucederá con l promesa que le hizo a las madres de los niños asesinados?

Con la ausencia de Tench y Holden, Wendy Carr asume mayor presencia en la realización de entrevistas con los asesinos en serie. A la par de todo esto, veíamos cómo se desarrollaba el caso de un nuevo asesino en serie, aquel que vimos desde la temporada en sus rituales de vestirse como mujer con una máscara y atarse.

En una escena postcréditos para el cierre de la segunda temporada de Mindhunter, lo vemos atarse en un cuarto de hotel y grabarse, pero no sin antes mostrar documentos y objetos personales de mujeres acomodados en la cama…

¿Qué habríamos visto en la tercera temporada de Mindhunter?

Creemos que en la tercera temporada de Mindhunter habríamos visto el desarrollo total de este sujeto. Y lo más probable es que Holden, Tench y Wendy habrían creado un perfil para atraparlo.

Pero de lo que ahora ya tenemos certeza, es de que la tercera entrega de Mindhunter se habría mudado a Hollywood, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo lo sabemos? Resulta que Andrew Dominik, quien dirigió varios episodios de Mindhunter, contó cómo seguiría Mindhunter.

El director de The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford y Blonde dijo que el trabajo del FBI en el desarrollo de perfiles tomaría cierta fama entre los medios, por lo que algunas personalidades de Hollywood los consultarían para desarrollar personajes en las pantallas.

Jodie Foster y Anthony Hopkins en ‘El silencio de los inocentes’

De hecho, habríamos visto en Mindhunter figuras como Jonathan Demme, quien realizó una de las mejores películas sobre asesinos en serie y crimen: El silencio de los inocentes. También habríamos visto a Michael Mann por su cinta Manhunter.

En ese caso, entendemos que la tercera temporada de Mindhunter se habría analizado la fascinación de la audiencia por los asesinos en serie, quien de un tiempo para acá forman parte de la cultura pop en formas que no se habían considerado.

