Netflix estrenó la serie Below, protagonizada por Josh Hartnett. La serie ha sido comparada con Widow's Bay por varias razones que no son correctas. Esta serie vive por sí misma, pero comete un error que nos parece importante.

Lo hemos dicho muchas veces en este espacio: Widow’s Bay es una de nuestras series favoritas de 2026 y de años recientes porque, dentro de muchas virtudes, nos encantan las historias ambientadas en islas siniestras (AQUÍ les dejamos un listado de series). Y por eso, cuando salió Below de Netflix, corrimos a verla.

Below ya nos tenía con grandes expectativas desde antes de su estreno. Primero por lo de la isla siniestra, la cual sigue una tradición pesquera cargada de mitos de marinos. Ya saben. Pero también porque está protagonizada por Josh Hartnett, quien desde hace unos años recuperó su carrera como uno de los grandes en Hollywood.

El punto es que nos echamos un maratón de Below el fin de semana y tenemos dos cosas que decir de ella: una es que NO es Widow’s Bay, entonces no le hagan caso a las comparaciones; y la otra es que pudo ser una serie limitada perfecta, pero cojea un poco con un tema que, para bien o para mal, puede recuperar en una posible segunda temporada.

Vamos por partes.

Josh Hartnett y Mackenzie Davis en Below / Foto: Netflix

De qué trata Below

Below nos lleva a Snook’s Arm, un pequeño pueblo costero ubicado en Terranova, Canadá. Está tan al norte que algunos lugareños, ante la veda impuesta desde la década de los 90 por temas ambientales, se dedican a “pescar” pedazos de icebergs que bajan a la zona y venderlos a la empresa más grande de la región.

Uno de ellos es Calvin Penney, viudo y padre de tres hijos que siempre recuerda, con mucho dolor, un episodio traumático de su infancia relacionado con el mar: cuando, por disposición oficial, su comunidad debió reubicarse en otra isla, su padre se convirtió en víctima del ataque de un calamar gigante.

La cosa es que Calvin miró a los ojos al monstruo marino. Para cuando arranca la serie, el monstruo está de regreso y Calvin deberá salvar a su familia, su casa, su comunidad y descubrir varios secretos relacionados con la criatura y las actividades ambientales de la zona.

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¿Por qué no es Widow’s Bay?

En una época en la que todo lo tenemos que comparar, Below no fue la excepción. La serie de Josh Hartnett ha sido comparada de manera constante con Widow’s Bay, la serie de Apple TV de este 2026 con Matthew Rhys que también nos llevó a una isla llena de criaturas, leyendas y mitos.

Widow’s Bay es una mezcla de comedia y horror que retoma el formato de monster of the week para mostrarnos el folclore de la zona en donde se relata la historia. No tiene nada que ver con Below, la cual hace referencia a una sola criatura marina que acecha a los habitantes de un pequeño pueblo, sí, ubicado en una isla, pero nada más.

Ni la narrativa, ni los géneros ni la intención son similares, por lo que se nos hace un poco injusta la comparación que se ha intentado hacer. Dicho esto, si van a ver Below, háganlo teniendo en mente que no repetirán la experiencia, y qué bueno.

Hazme caso y ve ‘Widow’s Bay’, la ganadora del Emmy y la mejor serie de este 2026 / Foto: Apple TV

No es perfecta por este error

Ahora bien. Below tiene un total de seis episodios de alrededor de 40 minutos cada uno. Está bastante digerible. Ya les contamos que su elenco está comandado por Josh Hartnett junto a Mackenzie Davis, Charlie Heaton, Ruby Stokes, Rohan Campbell y Willow Kean.

De a poco nos presenta a cada personaje y sus historias, mientras nos muestra el lore de la zona y la historia: un pueblo que alguna vez ya había sido reubicado y que se enfrenta a la amenaza de otro éxodo relacionado, sin que lo sepan, con la actividad humana de explotación de recursos.

Parte del elenco de Below / Foto: Netflix

Todo iba bien con los elementos de terror hasta que, de sopetón, Below los deja de lado para entrarle únicamente a una suerte de fábula sobre el medio ambiente. Que ojo, no es que no hubiera planteado el tema desde un inicio, pero parecía que sería el relato que acompañara al primero, no que se convirtiera en el centro de todo.

Y así, de un minuto a otro, Below dejó de ser una serie de terror para ser un drama. Creemos que esto es un error enorme porque pudo haber conservado uno con otro.

Y este dejar de lado varios elementos afianzados en su historia desde un inicio también sucede con algunos de sus personajes. Nos dicen que existen para cumplir con un propósito, pero no. Igual pasa con relatos más pequeños dentro de la historia, que pudieron servir para guardar ese toque siniestro y que, hacia el cierre, son tan irrelevantes para el desarrollo que se olvidan.

Charlie Heaton en la serie Below / Foto: Netflix

¿Una posible segunda temporada de Below?

Por lo que acabamos de contarles, Below parece cerrar una de sus historias. Pero antes de que corran los créditos, nos dice que no, que hay algo más. Y eso nos hace pensar que podría volver para una segunda temporada.

En ese caso, cobran más “sentido” las decisiones que fueron tomando con los personajes y el olvidar parte de sus historias y vivencias, incluso hacia el futuro.

Disfrutamos mucho la experiencia de ver Below, pero nos quedó un extraño sabor de boca con el cierre/no/cierre.