¿Qué equipo será el que mantenga la condición de invicto por más tiempo en la temporada da 2026 de la NFL? La carrera por esta etiqueta ha comenzado con ocho equipos después de disputarse las dos primeras semanas y entre ellos se encuentran los dos equipos que jugarán en noviembre en el Estadio Banorte (Estadio Azteca): los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

Lo que necesitas saber: La semana 2 nos dejó ocho equipos invictos en la NFL

¿Qué equipo será el que mantenga la condición de invicto por más tiempo en la temporada da 2026 de la NFL? La carrera por esta etiqueta ha comenzado con ocho equipos después de disputarse las dos primeras semanas y entre ellos se encuentran los dos equipos que jugarán en noviembre en el Estadio Banorte (Estadio Azteca): los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

¿Llegarán invictos hasta la tan anhelada fecha del regreso de la NFL a México? ¿Alguien podrá quitarle el invicto a los Kansas City Chiefs?

Estamos de acuerdo en que mantener el invicto no es sinónimo de campeonato y los New England Patrios nos dejaron esa lección bien aprendida en 2007, cuando llegaron al Super Bowl con una temporada perfecta y sin embargo, perdieron un partido, el más importante de la campaña, ante los New York Giants.

Inicia la temporada 2026 de la NFL

Sin embargo, no hay nadie que no disfrute cuando su equipo lo acostumbra a ganar cada semana (lamentablemente esto no lo saben ustedes, amigos de los Cowboys).

¿Cuántos equipos invictos quedan en la NFL 2026?

Después de disputarse dos semanas completas, son ocho los equipos que pueden presumir la condición de invictos, cuatro en la Conferencia Americana y cuatro en la Conferencia Nacional. Aquí un repaso.

Equipos invictos en la Conferencia Americana

Buffalo Bills: Los Bills llegaron ala ronda divisional en la temporada pasada y son candidatos a dominar el Este de la Americana. Por lo pronto han comenzado con victorias ante los Texans (36-31) y Lions (41-31) en las cuales han mostrado un poder ofensivo importante, aunque a la defensiva hay cosas que pulir.

Son favoritos para ganar en casa en la Semana 3, ante los Chargers.

Josh Allen con los Buffalo Bills

Cincinnati Bengals: Con Joe Burrow al mando de los controles, los Bengals comenzaron la temporada con un triunfo ante los Buccaneers (33-27) y una paliza a los Texans.

En la Semana 3 ponen en peligro su condición de invictos en la casa de los Steelers de Aaron Rodgers.

Kansas City Chiefs: La mejor noticia para los Chiefs es que Patrick Mahomes regresó en óptimas condiciones después de superar una lesión y si este tipo está conectado, los Chiefs no sólo son favoritos para ganar en el Oeste, sino candidatos al Super Bowl.

En sus dos primeros juegos vencieron a los Broncos (31-10) y salieron vivos ante los Colts (33-30). La siguiente víctima en la lista son los Dolphins.

Patrick Mahomes con los Chiefs / FB Chiefs

Las Vegas Raiders: Raiders, sal de aquí, esta no es tu familia. Después de varios años decepcionantes, la franquicia de Las Vegas se da el derecho a ilusionarse en la división del Oeste después de pasarle por encima a los Dolphins (27-13) y a los Chargers (26-14).

El sinodal de la Semana 3 son los Saints y después enfrentarán a los Chiefs, así que es hora de ver de qué material realmente están hechos estos Raiders.

Equipos invictos en la Conferencia Nacional

Philadelphia Eagles: Los aficionados de Philadelphia han comenzado la temporada con un par de sustos, pues su equipo ha ganado los dos partidos iniciales de esta temporada al filo del asiento.

Le ganaron a los Commanders de Washington por diferencia de dos puntos (24-22) y a los Titans sólo por cuatro (20-24). El tercer rival no debería darles tantos problemas, Chicago Bears.

Minnesota Vikings: Los fans de los Vikings en México cuentan los días para reencontrarse con su equipo, que es líder de la división del norte después de una buena exhibición ante los Packers (39-22), pero muy flojitos ante los Chicago Bears (9-3).

Carson Wentz y compañía tendrán que despejar dudas ante los Tampa Bay Buccaneers en la Semana 3.

Kyler Murray, QB de los Vikings

Seattle Seahawks: Los multimillonarios de la NFL y actuales campeones inauguraron la temporada con una remontada a los New England Patriots (13-10) y ante los Cardinals sí se despacharon con la cuchara grande (31-7).

Tras la lesión de Jayden Daniels, los Seahawks son amplios favoritos para ganarle a los Washington Commanders en la Semana 3.

Cooper Kup y su recepción a una mano

San Francisco 49ers: La historia de los 49ers en esta temporada comenzó en Australia, donde se chamaquearon a los Rams (27-7) y en casa despacharon a los Dolphins (35-13).

Brock Purdy va evolucionando y madurando como quarterback y ante los Cardinals pintan para consumar su tercer triunfo consecutivo en la temporada. Su invicto tal vez pueda ser amenazado en serio hasta la Semana 5 ante los Seahawks.