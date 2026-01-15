Lo que necesitas saber: Esta nueva serie comenzó su producción en enero de 2026 y Sophie Turner interpretará a Lara Croft.

El fenómeno de series basadas en exitosas sagas de videojuegos sigue en aumento (no es queja)… y una de las más esperadas es el reboot de ‘Tomb Raider’, así que acá te contamos todo lo que se sabe sobre esta entrega.

Tomb Raider // Foto: Wikipedia.

Llegará serie reboot de ‘Tomb Raider’ a Prime Video

Sin duda, solo era cuestión de tiempo para ver una nueva adaptación de ‘Tomb Raider’… pues desde su debut en 1996, el juego se ha convertido en todo un ícono cultural. Incluso pese a las dificultades que han tenido al momento de dar vida a la historia de Lara Croft.

La primera vez que nuestra querida personaje fue llevada al cine ocurrió en 2001, de la mano de Angelina Jolie. Tan solo dos años después, se estrenó una secuela.

En 2018, se hizo un reinicio a la franquicia… dándonos una nueva película, pero ahora con la interpretación de Alicia Vikander como Lara Croft.

Ahora, nuevamente se viene un reboot. Aunque esta vez llegará en formato serie, de la mano de Prime Video y Phoebe Waller-Bridge como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner.

Lara Croft // Foto: Tomb Raider

Primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft

Apenas se nos reveló que Ryan Hurst interpretará a Kratos en la serie de live action de ‘God of War’ y ahora, Prime Video compartió el primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en el reboot de ‘Tomb Raider’.

La participación de Turner como la protagonista de esta nueva adaptación se nos reveló desde noviembre de 2024, aunque esta primera imagen sin duda reaviva la emoción por ver esta serie del famoso videojuego de acción y aventuras.

Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider // Facebook: Tomb Raider

Elenco confirmado y fecha de estreno

Aunque de momento solo se ha revelado que Turner será Lara Croft, hace poco se nos reveló el elenco que participará en esta serie:

Sigourney Weaver

Jason Isaacs

Martin Bobb-Semple

Jack Bannon

John Heffernan

Bill Paterson

Paterson Joseph

Sasha Luss

Juliette Motamed

Celia Imrie

August Wittgenstein.

Y por si te lo preguntabas, aún no hay fecha oficial de estreno, pues apenas este mes comenzó la producción. Se espera que llegue a finales de este año o en algún momento del 2027. ¿Emocionados?