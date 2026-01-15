Lo que necesitas saber:
Esta nueva serie comenzó su producción en enero de 2026 y Sophie Turner interpretará a Lara Croft.
El fenómeno de series basadas en exitosas sagas de videojuegos sigue en aumento (no es queja)… y una de las más esperadas es el reboot de ‘Tomb Raider’, así que acá te contamos todo lo que se sabe sobre esta entrega.
Llegará serie reboot de ‘Tomb Raider’ a Prime Video
Sin duda, solo era cuestión de tiempo para ver una nueva adaptación de ‘Tomb Raider’… pues desde su debut en 1996, el juego se ha convertido en todo un ícono cultural. Incluso pese a las dificultades que han tenido al momento de dar vida a la historia de Lara Croft.
La primera vez que nuestra querida personaje fue llevada al cine ocurrió en 2001, de la mano de Angelina Jolie. Tan solo dos años después, se estrenó una secuela.
En 2018, se hizo un reinicio a la franquicia… dándonos una nueva película, pero ahora con la interpretación de Alicia Vikander como Lara Croft.
Ahora, nuevamente se viene un reboot. Aunque esta vez llegará en formato serie, de la mano de Prime Video y Phoebe Waller-Bridge como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner.
Primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft
Apenas se nos reveló que Ryan Hurst interpretará a Kratos en la serie de live action de ‘God of War’ y ahora, Prime Video compartió el primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en el reboot de ‘Tomb Raider’.
La participación de Turner como la protagonista de esta nueva adaptación se nos reveló desde noviembre de 2024, aunque esta primera imagen sin duda reaviva la emoción por ver esta serie del famoso videojuego de acción y aventuras.
Elenco confirmado y fecha de estreno
Aunque de momento solo se ha revelado que Turner será Lara Croft, hace poco se nos reveló el elenco que participará en esta serie:
- Sigourney Weaver
- Jason Isaacs
- Martin Bobb-Semple
- Jack Bannon
- John Heffernan
- Bill Paterson
- Paterson Joseph
- Sasha Luss
- Juliette Motamed
- Celia Imrie
- August Wittgenstein.
Y por si te lo preguntabas, aún no hay fecha oficial de estreno, pues apenas este mes comenzó la producción. Se espera que llegue a finales de este año o en algún momento del 2027. ¿Emocionados?