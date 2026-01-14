Lo que necesitas saber: Después de dar vida a Thor en 'God of War Ragnarök', Ryan Hurst regresa a la franquicia... pero ahora para interpretar a Kratos.

Por fin se nos reveló el actor que interpretará a Kratos en la serie live action del famoso videojuego ‘God of War’… y será nada más y nada menos que el mismo que le da la voz a Thor dentro de la franquicia: Ryan Hurst.

Ilustrativa de God Of War. Foto: PlayStation/Sony

Ryan Hurst interpretará a Kratos en la serie live action de ‘God of War’

Más de tres años tuvieron que pasar desde que Prime Video anunció la creación de la serie live action de ‘God of War’ para saber quién será el actor que interpretará al personaje principal de la serie, Kratos.

Y para sorpresa de muchos, quien dará vida al Dios de la Guerra será Ryan Hurst… ¿Te suena el nombre? Se trata del mismo que hace la voz de Thor en God of War Ragnarök.

Ryan Hurst da voz a Tho en’God of War’ // Instagram: rambodonkeykong

Esta noticia compartida por Sony aumenta las expectativas de esta entrega gracias a la experiencia previa que tiene Hurst con la franquicia y su participación en producciones como Duelo de titanes, Hijos de la anarquía o The Walking Dead.

Pronto comenzará el rodaje… y ya tiene luz verde una segunda temporada

Ahora, ya sabiendo quién interpretará a Kratos, solo queda ver quién tomará el papel de su pequeño hijo Atreus… pues, aunque no se han dado muchos detalles sobre la trama, sabemos que la serie de God of War tomará como referencia el videojuego del mismo nombre lanzado en 2018.

También se ha revelado que el rodaje de la primera temporada comenzará en marzo de este año y, según Deadline, Prime Video ya dio luz verde a una segunda entrega.

Foto: Sony/Playstation.

Contará con 10 episodios y tiene un talentazo detrás de toda su producción, pues Frederick E.O. Toye dirigirá los primeros episodios y Ronald D. Moore será showrunner y guionista principal.

Y como te habrás imaginado, la fecha de su estreno aún es incierta… aunque se espera que la serie live action de God of War llegue a finales de 2026 o incluso a 2027 ¿Emocionados?