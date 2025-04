Lo que necesitas saber: Además de la nueva temporada de South park, se espera que pronto haya noticias de más mediometrajes especiales como los que se lanzaron post COVID.

México y el resto del mundo desde hace tiempo ya es como un capítulo de South Park… quizás por eso los creadores de esta exitosa serie se tardaron un poquito en estrenar nuevos capítulos. Por lo que haya sido, el caso es que pronto (muy pronto) habrá nueva temporada… la 27.

South Park, temporada 27 / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de South Park?

South Park Studios lanzó el teaser oficial de la Temporada 27 de la serie creada por creada por Trey Parker y Matt Stone… y, como se puede ver, no faltará el humor negro y escenas absurdas alrededor de cosas y casos que medios tienen en foco desde hace meses.

¿Cómo qué? Pues se puede ver a P. Diddy (muy probablemente se hable sobre las varias acusaciones en su contra), los misterios accidentes aéreos que se han reportado en Estados Unidos y la ofensiva contra Canadá. Obviamente, todo satirizado de tal forma que parezca irreal (no tanta) las conclusiones a las que se llegarán en South Park.

South Park, temporada 27 / Captura de pantalla

Los nuevos capítulos que forman parte de la Temporada 27 de South Park se estrenarán a partir del 9 de julio, a través de Comedy Central… más de dos años después de que concluyó la última tanda de capítulos.

Todavía habrá más mediometrajes especiales

Sin embargo, los fans de South Park no podrán decir que no tuvieron con qué entretenerse entre una temporada y otra. En los últimos dos años se han lanzados varios especiales: South Park : Joining the Panderverse y South Park: The End of Obesity…

Temporada 27 / Captura de pantalla

Antes de eso, en 2021, estuvieron disponibles South Park: Post COVID y South Park: Post COVID / The Return of COVID… todos en exclusiva para Paramount+.

South Park, temporada 27 / Captura de pantalla

Hasta donde se sabe, todavía vendrán algunos especiales más: hay un acuerdo entre Parker y Stone con MTV Entertainment Studios para la realización de un total de 14 mediometrajes especiales.