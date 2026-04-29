Lo que necesitas saber: Vantara es un enorme centro de conservación que alberga a más de 25 mil animales de distintas especies

Desde hace mucho tiempo, Colombia ha tenido un conflicto bastante peculiar, y es que hace años el narcotraficante Pablo Escobar trasladó desde Estados Unidos cuatro hipopótamos para tenerlos en su zoológico privado, una acción que buscaba presumir su riqueza.

Los hipopótamos de Escobar podrían tener nuevo hogar y se encuentra en India

Foto: Vantara

Sin embargo, lo que parecía un capricho terminó convirtiéndose en una crisis, pues hoy en día ya se contabilizan cerca de 200 ejemplares que viven libres en la cuenca del río Magdalena, poniendo en riesgo tanto al ecosistema como a las comunidades, especialmente a pescadores que incluso han visto su vida en peligro.

Ante esta situación, el gobierno colombiano ha planteado una medida drástica, aplicar la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares, además de que otros países a los que se les ha ofrecido trasladarlos han rechazado la propuesta debido a problemas sanitarios y genéticos.

Pero en medio de todo este panorama apareció una propuesta que llamó la atención, pues Anant Ambani, hijo de un multimillonario de India, ofreció acoger a los 80 hipopótamos y planteó una reubicación segura, supervisada por especialistas y con la intención de darles un hogar permanente.

Foto: Vantara

El plan contempla trasladarlos a Vantara, un enorme centro de conservación que alberga a más de 25 mil animales de distintas especies, aunque no todo es tan sencillo, ya que varios expertos han señalado que este santuario se trata de un proyecto masivo que también podría traer consecuencias.

Por ahora, solo queda esperar la respuesta del gobierno colombiano, mientras el debate sigue abierto entre el control de una especie invasora y las alternativas para evitar su sacrificio.