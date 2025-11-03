La escena en la primera temporada de 'Stranger Things' que nos habría 'spoileado' el final la serie

Lo que necesitas saber: Hay una escena en la primera temporada de 'Stranger Things' que nos habría 'spoileado' el final la serie. ¿Cuál? Les contamos.

Ay no, ahora sí se vienen cosas extrañas que no sabemos si vamos a soportar… La primera parte de la temporada 5 de ‘Stranger Things’ llegará al catálogo de Netflix a finales de este mes de noviembre y sí, muchos ya comenzamos a pensar quién o quiénes serán los soldados caídos en la final de la serie creada por los hermanos Duffer.

La temporada 5 de ‘Stranger Things’ se estrenará a finales de este mes de noviembre. Foto: Netflix

La temporada final de ‘Stranger Things’ está a nada de estrenarse

Y es que por si no han visto el último tráiler de la serie (por acá lo encuentra), se ve que la batalla final contra Vecna va a estar bien intensa, pues vemos que Eleven, Mike, Steve, Nancy, Dustin, Lucas, Robin, Hopper, Joyce y más harán todo lo posible por terminar con el ‘upside down’.

Peeero (porque siempre hay un pero), también podemos ver que Vecna se apoyará de nuevo de Will Byers, personaje de la serie al que está conectado y con el que todo empezó luego de su desaparición en la primera temporada de ‘Stranger Things’.

Will Byers será el personaje principal de esta última temporada. Foto: Netflix

Y muchos ya piensan en quién morirá en la serie

Si se la viven en TikTok, seguramente se han dado cuenta cómo muchos fans de la serie estadounidense ya comenzaron a hacer sus apuestas de quién tiene más probabilidades de morir en la última temporada de ‘Stranger Things’, esto basado en la popularidad del personaje o su conexión con Vecna.

Sin embargo, otros también ya nos dimos cuenta de que justo en el primer episodio habría una especie de spoiler que, casi muchos no notamos (o ya ni recordamos), pero nos diría cómo va a terminar ‘Stranger Things 5’. O bueno, nos menciona qué personaje morirá en la trama. ¡Nooooooo!

Los fans ya comienzan a apostar quién morirá en la serie. Foto: Netflix

Algo que nos habrían dicho desde el capítulo 1 de la serie

Si son de los que no les gustan los spoilers (que ojo, no sabemos si esto entra como tal porque ni nosotros sabemos aún lo que pasará en ‘Stranger Things 5’), les recomendamos salirse de esta nota y mejor echarse un repaso de la serie y sus cuatro temporadas.

Ahora que si son de los que no tienen tema con eso, ahí les va: En el primer episodio de ‘Stranger Things’, titulado ” Chapter One: The Vanishing of Will Byers (Capítulo 1: La desaparición de Will Byers), la serie comienza con Mike, Lucas, Dustin y Will jugando ‘Dungeons and Dragons’ en el sótano de la casa de Mike.

Escena del primer episodio de ‘Stranger Things’. Foto: Netflix

La especie de spoiler en ‘Stranger Things’ que casi nadie habría notado

En el momento clímax del juego, Will quiere usar un hechizo de bola de fuego y lanza un dado que termina por caer al suelo. Mientras lo buscan, la mamá de Mike los interrumpe y les dice que ya terminen de jugar y los demás niños se vayan a su casa, pues al día siguiente deben ir a la escuela.

Cuando Lucas, Dustin y Will se alistan en sus bicicletas para cada uno irse a casa (y luego de criticar a Nancy por creerse mucho), Will Byers es el último que se va. Pero antes de eso, le dice a Mike que siempre sí encontró el dado y que le salió el número 7.

Foto: Netflix

Y que nos habría dicho el mismísimo Will Byers

“Salió un siete. En el dado, salió un siete”, dice Will a Mike. Pero no es esa revelación la que nos sirve de spoiler, sino la que dice después: “El Demogorgon me mató, hasta mañana”, dice el chico Byers antes de subir a su bicicleta y desaparecer.

Como ya lo mencionamos, pues Will es una pieza clave en la trama de ‘Stranger Things’, ya que está ligado a Vecna y el ‘upside down’, por lo cual para terminar con todo ese mundo alterno y salvar al mundo real seguramente habría que terminar con el buen Will.

Will Byers moriría en el final de ‘Stranger Things’, según esta especie de spoiler. Foto: Netflix

¿Creen que al final sí se cumpla lo que dijo Will en ese episodio?

La cuestión ahora es pensar que si eso pasa, ¿quién será el que lo haga? ¿Será Dustin como lo dice más adelante en ese mismo capítulo que les mencionamos? ¿Eleven se sacrificará para salvarlo o el mismo Will lo hará por su familia y amigos?

No lo sabemos, pero estamos a unas cuantas semanas de averiguarlo. ¡Preparen los pañuelos que seguramente los vamos a necesitar con ese final de ‘Stranger Things’!