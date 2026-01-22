Lo que necesitas saber: Por fin veremos la pelea entre la Coalición de Planetas liderada Invencible y Omni-Man contra Thragg y su ejército de Viltrumitas.

Cada vez falta menos para el estreno de la Temporada 4 de ‘Invencible’, una de las series de superhéroes más populares de los últimos años y, además de revelar el primer tráiler, también tenemos la confirmación de su fecha de estreno.

Temporada 4 de Invencible // YouTube:@primevideolatinoamerica (Captura de pantalla)

Tráiler de la temporada 4 de ‘Invencible’

Prime Video compartió el tan esperado tráiler de la temporada 4 de ‘Invencible’ y sin duda nuestro querido Mark Grayson tendrá que hacerle justicia a su nombre si es que quiere salvar al universo.

Esta nueva entrega nos mostrará las secuelas que tuvo (tanto en el mundo como en Mark) la pelea entre Invencible y Angstrom Levy, que pudimos ver en la temporada anterior…

Y si crees que es todo lo que veremos en la serie, agárrate porque la historia principal será la tan esperada pelea entre la Coalición de Planetas liderada por Invencible y Omni-Man contra Thragg y su ejército de Viltrumitas.

El adelanto de tan solo 2 minutos nos muestra algunas peleas en lo que pinta para ser la temporada con más acción. Pero ya fue mucho bla, bla, así que mejor acá te dejamos el tráiler oficial de esta nueva temporada:

Fecha de estreno

¿Emocionados? Pues este adelanto, que solo nos deja con ganas de ver esta nueva entrega de ‘Invencible’ también nos confirmó la fecha de estreno.

Ve anotando en tu calendario, pues la temporada 4 de esta exitosa serie llegará a Prime Video el próximo 18 de marzo. Eso sí, aún no se ha revelado si esta vez se estrenarán todos los episodios juntos o será como en las entregas anteriores, uno cada semana.