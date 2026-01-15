Lo que necesitas saber: 'The Bride!' se estrenará en cine el 6 de marzo de 2026. Este es un primer adelanto de lo que veremos en pantalla.

Guillermo del Toro ya nos ofreció una nueva versión de Frankenstein y, quien sabe si se puso de acuerdo con Maggie Gyllenhaal o es signo de los tiempos, pero ahora la directora se encargará de traernos de vuelta una película inspirada en los personajes de Mary Shelley: The Bride! (La Novia de Frankenstein).

Nuevo trailer de la película protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale

A poco más de un mes de que llegue a las salas de cine, se estrena un nuevo adelanto de The Bride!, una película que promete ser “una versión audaz e iconoclasta de una de las historias más cautivadoras del mundo”.

Estelarizada por Jessie Buckley, Penélope Cruz y Christian Bale, The Bride! está inspirada en la película de 1935, La Novia de Frankenstein, en la que un solitario Dr. Frankenstein crea a su compañera y, para ello, echa mano de una joven asesinada, a la cual revive. Así nace The Bride!

Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal también actúan en esta película dirigida por Maggie Gyllenhaall

A partir de la osadía del Dr Frankenstein se desatan sucesos inimaginables para los protagonistas y esperados para el público. ¡Asesinato! ¡Posesión! ¡Un movimiento cultural radical y desenfrenado! ¡Y amantes fuera de la ley en un romance apasionado y explosivo!”

¿Cuándo se estrenará ‘The Bride!’?

El cast de The Bride! lo completan estrellas del calibre de Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y la cinco veces nominada al Oscar, Anette Bening, quien en esta película interpretará a la Dra. Euphronious, quien ayuda a su colega Dr. Frankenstein a crear a su pareja.

The Bride! (La Novia de Frankenstein) comenzó a grabarse en 2024 y se estrenará el 6 de marzo de 2026… y, aunque en el teaser y el trailer no los muestran, en su momento Peter Sarsgaard comentó que incluye “varios números de baile”… información de primera mano, ya que la directora es su esposa.

“‘The Bride!’ es punk, rápida y muy emotiva. Además, a veces es violenta y es tremendamente romántica (…) es tan ambiciosa porque el guion es realmente uno de los mejores. Mira, mi esposa lo escribió, así que diré que es el mejor guion que he leído”, comentó en 2024, para The Hollywood Reporter.