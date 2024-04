Todo lo que sabemos sobre la nueva serie de 'The Office'

Lo que necesitas saber: La nueva serie de 'The Office' ya se encuentra en desarrollo y esto es lo que se sabe de esta próxima producción de Greg Daniels.

Desde finales del año pasado se venía escuchando el rumor y parece que siempre sí será una realidad: habrá una nueva serie de ‘The Office’, la cual estará a cargo de Greg Daniels, quien hace años se encargó de adaptar el show británico original, creado por Ricky Gervais, para la versión de Estados Unidos.

‘The Office’ en su versión norteamericana es una de las series favoritas del público, quienes se encariñaron con el staff de Dunder Mifflin que interpretaron actores y actrices como Steve Carell, Rainn Wilson, Jenna Fisher, John Krasinski, entre otros más.

‘The Office’/Foto: NBC

Desde hace meses comenzó un rumor sobre un posible reboot de ‘The Office’

Luego de nueve temporadas (aunque para los fans la serie acabó cuando Steve Carell dejó el papel de Michael Scott, en la temporada siete), en septiembre de 2012 ‘The Office’ dijo adiós y desde entonces la disfrutamos a través de varias plataformas de streaming.

Desde el año pasado comenzaron los rumores de que se venía una nueva versión de la serie de NBC y el proyecto –en ese entonces– no avanzaba debido a la huelga de actores y guionistas en Hollywood, pero portales como Puck News ya tenían información al respecto.

Steve Carell como Michael Scott en ‘The Office’. Foto: NBC

Aunque Greg Daniels aseguró que no haría una nueva versión de la oficina de Scranton

“Greg Daniels está listo para reiniciar The Office, por ejemplo… Llegarán un montón de guiones de películas de alto perfil. La industria volverá a la normalidad”, se lee en el artículo de Puck en ese entonces que el mismo Greg Daniels desmintió meses después.

“Siento que terminamos esa historia maravillosamente. Los personajes tuvieron un cierre. Nunca querría rehacer el mismo programa con un elenco diferente, porque creo que tuvimos el elenco más afortunado, el mejor elenco de la televisión, para hacer ese programa”, dijo Daniels en una entrevista reciente con TheWrap.

La nueva serie de ‘the office’ estará ambientada en el universo de Michael Scott. Foto: NBC-Netflix

Una nueva versión de ‘The Office’ ya está en desarrollo y ya hay nombres en el cast

Las declaraciones de Greg Daniels no fueron precisamente para despistar, pues si bien el productor ya trabaja en una producción, que estará desarrollada en el mismo universo de Michael Scott, se sabe por ahora que la nueva serie de ‘The Office’ no será un reboot.

Lo que sí es cierto es que la serie ya está en desarrollo y ya tiene a los primeros nombres en su elenco. Al menos así lo confirmó el portal Variety, quien dio a conocer que Sabrina Impacciatore (The White Lotus) y Domhnall Gleeson (About Time) estarán en este proyecto que está en desarrollo por Universal Television.

Sabrina Impacciatore y Domhnall Gleeson son los primeros nombres confirmados en este proyecto. Foto: Getty Images

Se sabe muy poco de este nuevo proyecto de Greg Daniels

“Ocuparían dos roles en lo que sería un elenco coral, como las versiones originales del programa”, indicó Variety sobre la nueva versión de la que apenas se saben estos detalles, pero de la cual esperamos conocer más en los próximos meses de parte de Universal Television.

Por otro lado, recordemos que en la charla con TheWrap, Greg Daniels ya había adelantado que si llegara a hacer algo con ‘The Office’ lo haría de la manera en la que Star Wars ha continuado con su franquicia a través de series como ‘The Mandolorian’:

“Es un nuevo programa en el universo de Star Wars, ¿sabes a qué me refiero?”, afirmó. “Creo que eso podría ser intrigante y creativo. Pero ni siquiera sé cómo llamarías a eso. No sé si es como una serie hermana o algo así. No sé cuál es el término. Pero no parece que “reboot” sea el término apropiado para eso”, aseguró.

¿Cómo será esta nueva historia? ¿Tendremos el mismo humor ácido e incorrecto que caracterizó a la exitosa versión estadounidense durante años? ¿Habrá un personaje que le haga competencia a Michael Scott? Muchas preguntas en torno a esta nueva serie de ‘The Office’ de la cual ya queremos saber más.

