¡Por fin! Parecía que por el momento, la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y sus personajes, solamente avanzarían en las series de Disney+. Sin embargo, Kevin Feige y compañía no podían dejarnos sin historias qué ver en la gran pantalla. Arrancaron el 2022 con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero ahora llegó el momento de disfrutar de Thor: Love and Thunder, donde regresa uno de los personajes más queridos del MCU con una que otra sorpresa.

Como recordarán, fue en 2017 cuando se estrenó la tercera cinta del hijo de Odín, Ragnarok, que contó con la dirección de Taika Waititi y que le dio un tono diferente a las aventuras del superhéroe interpretado por Chris Hemsworth. Pero casi cinco años más tarde, ambos están de vuelta junto a Tessa Thompson como Valquiria y un elenco que desde que se anunció nos dejó con la boca abierta, pues sumaron a un par de figuras importantes del cine para dar vida a personajes importantísimos.

Foto: Marvel Studios

Por fin llega a las salas de cine ‘Thor: Love and Thunder’

Para que se den una idea de lo que hablamos, en Thor: Love and Thunder vemos de regreso a Natalie Portman para interpretar no solo a Jane Foster de nueva cuenta, pues esta científica e interés amoroso del ‘Dios del Trueno’ también toma el manto de Mighty Thor (ACÁ les explicamos la importancia del personaje). Además, se unió ni más ni menos.que Christian Bale, quien interpreta al temible y sanguinario villano de esta historia, Gorr, el Carnicero de Dioses. Así que como podrán darse cuenta, esta cinta es una de las mayores del MCU para el 2022.

Por supuesto que acá no les daremos ningún spoiler, pero podemos decirles que es todo lo que esperan de una película de Thor: una trama llena de aventura, momentos oscuros, escenas de acción impecables, batallas que parecen sacadas del cómic y un montón de comedia. Probablemente divida opiniones, pues quizá muchos fans de las primeras entregas del hijo de Odín en la pantalla grande no estén tan contentos con el tono que le dio Taika Waititi a este superhéroe. Pero definitivamente tienen qué verla, porque además de pasarla bien, descubrirán un lado de este personajazo que no conocían.

Y claro, no podían faltar los memes y reacciones sobre la nueva película del MCU

Como era de esperarse, Thor: Love and Thunder generó expectativas en un montón de personas y fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Tanto así que después de las primeras funciones de la película, muchos corrieron a redes sociales a dar su opinión sobre la historia.

Pero también nos regalaron grandes memes y reacciones a la cinta protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale, y por acá les dejamos los mejores para que suelten una buena carcajada y se animen a verla:

Ahora que ya podemos hablar de Thor: Love and Thunder quiero resaltar la manera en la que Jane Foster se roba la película, realmente termine amándola aún más. Su química con Thor es oro puro. Ay si me hizo llorar, tkm poderosa Thor ❤️#ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/eHTXFKFhyC — Don Chalo (@eldonchalo) July 7, 2022

fui a ver thor por la trama

la trama: pic.twitter.com/rPJrUWK7ax — zeus (@lazeusfs) July 7, 2022

Yo después de ver Thor: Love and Thunder.



Gracias Taika Waititi por hacer interesante un personaje que tenían en una caja. pic.twitter.com/SzzJr2zd0Y July 7, 2022

En pleno 2022 sigo sin entender como Thor es electrocutado siendo el dios del Trueno. pic.twitter.com/X3cHDJElq9 — Yadier ッ (@yadier_ortiz) July 6, 2022

Yendo a ver #thor/ Recuerdo que no estará Loki pic.twitter.com/cO0jmHkxN8 — °• _ Wariel ? (@SOYMARIIE) July 7, 2022

A todos esos dioses buenos para nada#ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/XJXquwhJzY — aa (@Rmz7Co) July 7, 2022

Y aquí vemos a un personaje memorable, que se corrompió por haber perdido a su familia. Dándonos una de las mejores actuaciones del MCU.



Y al lado está Wanda #ThorLoveAndThunder #Gorr pic.twitter.com/pUfnkn01n7 — King in Black (@hexus023) July 7, 2022

Así quedé al terminar #ThorLoveAndThunder



TE AMOOOO, JANE FOSTER pic.twitter.com/hqSZWDF362 — aa (@Rmz7Co) July 7, 2022

Yo viendo a Christian Bale en #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/r7AlxqsKNZ — Pablo Robles ? (@soypablo_robles) July 7, 2022