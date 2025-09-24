Lo que necesitas saber: El último tráiler de Wicked: For Good —o Wicked 2, para los cuates— se acaba de estrenar antes del lanzamiento de la cinta el próximo 21 de noviembre.

La primera parte fue un éxito en taquillas del mundo entero y a millones de fans en el mundo entero les urge regresar a esta historia. Normalmente, en el teatro musical solo tienes que esperar un breve intermedio, pero en el cine nos tocó ser más pacientes. Aunque tenemos buenas noticias: podemos irnos emocionándonos con el tráiler de Wicked: For Good.

A esta cinta podríamos considerarla una especie de “Wicked 2”, aunque en su versión de escenarios es más o menos el Acto 2 de esta historia.

The Wicked for Good / Captura de pantalla

¿Qué puedes esperar del Acto 2 de Wicked?

No vamos a echar spoilers, pero sí te podemos decir que Wicked: For Good no comienza exactamente donde nos dejó la primera parte —aunque sigas con las pulsaciones a mil por hora después de cantar Defying Gravity.

En Wicked 2 vamos a comenzar con un salto en el tiempo.

¿Qué pueden esperar de Wicked: For Good y su último tráiler? // Foto: Universal Pictures

Después de todo lo que pasa en la primera película, Elphaba ahora es conocida públicamente como La Bruja Mala del Oeste. Mientras que Glinda ha adoptado el mote de La Bruja Buena. En esta cinta vamos a conocer un poco más de los personajes clásicos del Mundo de Oz, como cierta niña de delantal azul.

¿Y las canciones?

Las canciones del Acto 2 de Wicked son completamente diferentes a la primera parte, entonces pueden esperar canciones que no se han escuchado en la pantalla grande.

Además, curiosamente, sabemos que en Wicked: For Good vamos a tener al menos dos canciones completamente originales para la película. Una la canta Ariana Grande y la otra Cynthia Erivo.

Cynthia Erivo / Captura de pantalla

Ahora sí, vámonos con el tráiler de ‘Wicked: For Good’

Este es el último tráiler que vamos a ver de Wicked: For Good antes de su estreno en cines el próximo 21 de noviembre. Entonces, podemos echarle un buen ojo:

¿Opiniones? ¿Qué esperan de la cinta?