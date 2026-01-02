Lo que necesitas saber: Cuando el demandante acudió con el staff de Will Smith, la respuesta no fue la mejor: "Todo el mundo asegura que lo ocurrido es mentira", le dijeron

Inicio de año un poco rudo para Will Smith, quien nomás no levanta después del vergonzoso episodio de los Oscares del 2022… y así seguirá, ya que, ahora, hay una denuncia de acoso en su contra.

Foto: Getty/Especial

Demandante acusa que hubo una irrupción a su cuarto de hotel

De acuerdo con los reportes, Will Smith está siendo demandado por un violinista que fue parte de su tour 2025. Según la demanda del ejecutante, el otrora Príncipe del Rap exhibió “un comportamiento depredador”… cosa que no fue casualidad:

Según la demanda entablada por el músico identificado como Brian King Joseph, Will Smith preparó todo deliberadamente para realizar una mayor “explotación sexual”.

Chris Rock se burla de Will Smith a un año de la bofetada/Getty

El violinista sostiene que, luego de unos meses de turear con Will Smith, éste le hizo sentir que existía una “cercanía personal”… de una forma reiterada, con mensajes como: “Tú y yo tenemos una conexión especial que no tengo con nadie más“.

Sin embargo, lo que ya no le pareció al músico fue una ocasión que detectó una irrupción en habitación de hotel… a la cual sólo tenían acceso staff del rapero. Le dejaron una nota que decía “Brian, vuelvo a las 5:30 como máximo, solo nosotros <3, Stone F”.

Con tal mensaje, el violinista no pudo hacer otra cosa que imaginar que “alguien” estaba por regresar a su habitación para intentar sostener relaciones sexuales con él. Ante esto, dio aviso al staff de Will Smith… sin embargo, su denuncia no fue tratada como urgente e, incluso, fue humillado por la situación.

También demanda despido injustificado

Después del incidente de la habitación, Brian fue despedido sin justificación alguna. Por ello, además de acusar al rapero de acoso, el violinista demanda a la empresa de éste por despido injustificado y represalias. Todo ante el Tribunal Superior de California.

De acuerdo con medios, los representantes legales de Will Smith niegan las acusaciones de Brian y aseguran que, si el proceso continúa, tienen los elementos necesarios para esclarecer el asunto. Por su parte, el rapero no ha dicho nada en cuentas personales.