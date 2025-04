Ya estamos en las vacaciones de Semana Santa. Algunos saldrán de sus respectivas ciudades, sino es que del país, para disfrutar de un merecido descanso. Pero otros nos quedamos en casa igual para recuperarnos de las jornadas laborales, pero también para ponernos al corriente con series y películas disponibles en streaming.

Así que por acá en Cinemática y Sopitas.com, nos armamos una lista de películas y series que están las distintas plataformas, y que valen la pena echarles un ojo. Algunas de la temporada de premios, otras más recientes, pero todas una gran propuesta.

Streaming en casa / Foto: Especial

PELÍCULAS para Semana Santa

Sabemos que ir al corriente, ser puntuales, con los estrenos de películas, es complicado. Sobre todo en la temporada de premios donde llegan un montón de películas, casi al mismo tiempo, para verlas antes de las ceremonias de premiación.

Ante la imposibilidad o dificultad de eso, mejor nos aguantamos a que lleguen a streaming. Y aguantamos a que se vengan unas vacaciones para ponernos al corriente. Y por eso, acá les dejamos algunas recomendaciones para maratonear en Semana Santa.

Meme sobre cine / Foto: Especial

I Saw the TV Glow

I Saw the TV Glow es la segunda película de Jane Schoenbrun. Se estrenó en Sundance en 2024 y tuvo un limitado estreno en salas de cine. Mencionamos esto porque se trata de una producción bastante interesante y que merecía mucha más atención de la que recibió.

La cosa es que I Saw the TV Glow está disponible en plataformas de streaming en México, y si buscan algo para ver en estas vacaciones de Semana Santa, que se salga de lo típico, esta es su mejor opción con canciones originales de Phoebe Bridgers y Caroline Polachek.

La película nos lleva a la década de los 90 y partes del nuevo milenio para presentarnos a Owen y Maddy, quienes con dos años de diferencia entre ellos, se obsesionan con un programa juvenil titulado The Pink Opaque. Durante años lo ven, lo veneran, fantasean con la ficción hasta que el show se cancela. No podemos decir más porque I Saw the TV Glow es una cinta que se debe ver para comprender toda su propuesta y complejidad. I Saw the TV Glow está disponible en MAX.

A Real Pain

A Real Pain, escrita y dirigida por Jesse Eisenberg, fue una de las películas que más sonaron en la temporada de premios al tener, entre muchos otros, dos nominaciones a los premios Oscar, y en donde Kieran Culkin se llevó el galardón por Mejor Actor de Reparto.

Resulta que ya treparon A Real Pain a plataformas de streaming y se pude sumar al plan perfecto de películas para ver en estas vacaciones de Semana Santa. La película sigue a dos primos judíos que se lanzan a un viaje a Polonia (específicamente a un tour sobre el Holocausto) para descubrir el lugar de origen de su abuela.

A Real Pain está disponible en Disney+. Aquí abajo les dejamos la charla que tuvimos con Eisenberg.

Nickel Boys

Una de las sorpresas entre las nominadas de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película fue Nickel Boys, escrita y dirigida por RaMell Ross (conocido por el documental Hale County This Morning, This Evening) como una adaptación de la novela de Colson Whitehead publicada en 2019.

Para buena noticia de todos, Nickel Boys también ya lleva un ratito en plataformas de streaming, y es una imperdible para las vacaciones de Semana Santa. Esta cinta está ambientada en la década de los 60 y nos lleva directamente a Tallahassee en Florida a la Nickel Academy (inspirada en la Dozier School for Boys de la época).

Elwood y Turner, dos jóvenes afroamericanos, entran a la Nickel Academy, la cual tiene una mayoría de estudiantes blancos y en donde impera el racismo y la hostilidad. Nickel Boys está disponible en Prime Video.

Sujo

Sujo, escrita y dirigida por Fernanda Valadez y Astrid Rondero, se llevó el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición de 2024, pero también tuvo un largo paso por otros festivales como Sundance donde se armó con el Gran Premio del Jurado de Cine Mundial, además de ser la seleccionada para representar a México en los Goya y los Oscar.

Desde hace unas semanas, Sujo llegó a plataformas de streaming. Eso significa que todos aquellos que no tuvieron oportunidad de verla en salas de cine, ya lo pueden hacer desde sus casas, aprovechando estas vacaciones de Semana Santa, pues se trata de una de las producciones más destacadas en nuestra filmografía nacional.

Sujo sigue la historia de Josué, un sicario apodado “El Ocho” y quien muere en manos de su mismo grupo criminal. Josué deja a un niño llamado Sujo, quien vive con su tía aislado en la parte más alta de un cerro para intentar escapar de su destino. Sujo está disponible en Prime Video.

The Room Next Door

En 2024, Pedro Almodóvar sacó su primera película en inglés (después de dos cortometrajes en este mismo idioma), y lo hizo de la mano de Tilda Swinton y Julianne Moore en The Room Next Door, una historia que afortunadamente integra todos los elementos que conocemos del director español.

La buena noticia es que después de un corto paso por salas de cine, The Room Next Door llegó a plataformas de streaming y se convierte en el plan perfecto, con todo y sopita de vino, para ver durante estos días de descanso de Semana Santa.

La película sigue a dos amigas que tras un periodo de tiempo sin verse, recuperan la comunicación a partir de que una de ellas fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Martha e Ingrid pasarán unos días juntas fuera de la ciudad para acompañarse. The Room Next Door está disponible en Netflix.

SERIES para Semana Santa

Y ahora es el turno de las series. Por acá les dejamos algunas producciones que recién se estrenaron en plataformas de streaming y con las cuales se la van a pasar bien en las vacaciones de Semana Santa.

Meme de Scorsese / Foto: Especial

Your Friends and Neighbors

Una de las producciones más recientes es Your Friends & Neighbors protagonizada por Jon Hamm junto a Amanda Peet y Olivia Munn. La serie sigue a un exitoso financiero llamado Andrew Cooper. Está divorciado, por lo que debe mantener dos hogares, pero debido a su trabajo, no tiene problema y se codea con algunas de las personas más del condado.

Todo cambia el día que, sin previo aviso y como una trampa, es despedido de su trabajo. Así que toma la decisión de robarle a sus amigos… que quizá, en realidad nunca lo fueron, y sólo fueron sus vecinos. Your Friends and Neighbors está disponible en Apple TV+.

Devil May Cry

Devil May Cry está basado en el videojuego del mismo nombre que sorprendió a todos en y desde 2001. Por lo que las expectativas estaban altas, sobre todo porque en Netflix también se encuentran adaptaciones animadas como Castlevania, por ejemplo.

Devil May Cry tiene como protagonista a Dante, un cazador de demonios que se encuentra justo en el punto medio entre la Tierra y el reino de los demonios que caza. Queda perfecta para estas vacaciones de Semana Santa, ¿no creen? Devil May Cry está disponible en Netflix.

Cuando nadie nos ve

Las series policiacas siempre encuentran una audiencia. Por eso, a lo largo de los años, hemos visto un sinfín de producciones asociadas que van desde lo más comercial y clásico, hasta las que exploran una narrativa más compleja, con elementos más psicológicos.

Tal fue el caso de True Detective, joya. Y ahora, también a esta lista se suma Cuando nadie nos ve con el protagónico de Maribel Verdú como una sargento de la Guardia Civil en España que investiga a un profesor que se quitó la vida con un harakiri. ¿Estará relacionado con otros crímenes de la región? Cuando nadie nos ve está disponible en MAX.

The Bondsman

Otra serie perfecta para las vacaciones de Semana Santa. Se trata de The Bondman protagonizada por Kevin Bacon como un hombre asesinado que vuelve a la vida (ish) para atrapar demonios, aprovechando su estado dual. Y lo hace en el sur de los Estados Unidos, para agregarle más feeling.

Seremos muy honestos. The Bondsman no es la mejor serie que verán este año, ni en el catálogo de streaming, pero es divertida en algunos puntos. De esas producciones que uno ve por el actor, y con la cual se lleva varias sorpresas. Nada mal. The Bondsman esta en Prime Video.

Good American Family

La patrona Ellen Pompeo se sale del hospital para entrarle al quite con un drama familiar basado en el caso real de Natalia Grace, un niña ucraniana que fue adoptada por una pareja de estadounidenses, y quienes después dijeron que no era una niña… sino una adulta. Sí, algo similar a la cinta Orphan, pero esa está basada en el caso de Barbora Skrlová.

Pompeo da vida a la madre de esta niña-no-niña, quien tras el escándalo, fue acusada de abandono. Todo un drama que les recomendamos ver en estas vacaciones de Semana Santa. Good American Family está disponible en Disney+.