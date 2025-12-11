Lo que necesitas saber: Los cómics de 'Supergirl: Woman of Tomorrow' están inspirados en la novela y en las dos películas de True Grit.

Acaba de estrenarse el tráiler de Supergirl, la próxima película del Universo de DC de James Gunn, lo que aumentó nuestras ganas de verla… y tal vez no todos lo saben pero está basada en ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’, una serie de cómics que ha sido aclamada por todo el mundo (ya verás el porque).

Cómic de Supergirl // Imagen: DC Comics

La película está basada en los cómics ‘Supergirl: Woman of Tomorrow‘

Luego de la breve aparición de Kara Zor-El en la exitosa película de Superman, estamos a nada de volver a ver en el cine a la kryptoniana, aunque esta vez en su propia cinta: Supergirl.

Y no podemos entrar de lleno a esta nueva entrega del Universo de DC de James Gunn sin antes hablar de la serie de cómics “Supergirl: Woman of Tomorrow” de Tom King y Bilquis Evely.

Mucho ojo con lo que te vamos a contar por acá, pues si no has visto nada sobre los cómics, esto podría ser considerado como spoilers de la película de Supergirl.

Cómic de Supergirl // Imagen: DC Comics

¿De qué tratan los cómics en los que está basada la película de ‘Supergirl’?

En esta aclamada y muy querida historia de Kara, no se nos habla sobre su origen. Aquí la prima de Kal-El ya es reconocida como una guerrera en todo el universo.

Se nos presenta a una Supergirl mucho más seria y emocional respecto a la película de Superman, quien se encuentra cansada de vivir tras la sombra de su primo y un tanto deprimida por la muerte de su pueblo (lo que no esperarías ver de un superhéroe).

Cómic de Supergirl // Imagen: DC Comics

Y entonces… ¿Qué podemos esperar de Supergirl?

Una vez teniendo el contexto, ahora sí, vamos a lo bueno… por azares del destino, mientras Kara Zor-El se encuentra desahogando sus penas en un bar, una joven alienígena, llamada Ruthye Marye Knoll, llega en busca de un guerrero que le ayude a eliminar a un tal Krem de las Colinas Amarillas, quien asesinó a su padre (escena con que por cierto inicia el cómic).

La pequeña ofrece como pago una espada, aunque el primer guerrero que se encontró le intentó robar el arma sin hacer el trabajo. Aquí es cuando entra Supergirl, quien rápidamente recupera la espada y derrota al supuesto guerrero.

Cómic de Supergirl // Imagen: DC Comics

Al intentar irse del planeta junto con Krypto, Ruthye la sigue para pedirle ayuda para vengar a su padre. De repente, una flecha envenenada le atraviesa el pecho y es del supuesto guerrero que se encuentra junto a Krem… quien ataca a Krypto y aprovecha un descuido para escapar.

Así es como inicia la historia de Kara en “Supergirl: Woman of Tomorrow”, y lo que muy seguramente veremos en Supergirl.

Una heroína sin poderes y sin nave, que decide viajar junto a Ruthye en busca de Krem para conseguir el antídoto para salvar a Krypto y de paso intentar hacer cambiar de opinión a la joven alienígena sobre la venganza.

Cómic de Supergirl // Imagen: DC Comics

‘Supergirl: Woman of Tomorrow’ está inspirada en True Grit

Algo que no podemos pasar por alto es que estos cómics están inspirados en la novela y en las dos películas de True Grit.

En el caso de True Grit, la historia se centra en Mattie Ross, una joven que busca venganza por el asesinato de su padre, contratando al alguacil Rooster Cogburn, para que la ayude a perseguir al homicida Tom Chaney, pasando por una aventura donde cada personaje pone a prueba su coraje… ¿Te suena?

Cómic de Supergirl // Imagen: DC Comics

En pocas palabras, ambas historias tratan de un viaje en el que maestro y aprendiz viven una aventura para vengar la muerte de un familiar.

Cosa que se escucha sencilla pero que mientras más te adentras en la trama, te das cuenta que no solo se trata de una cacería, sino de una aventura que deja cicatrices físicas y emocionales.

Aunque sí tienen sus diferencias, como el hecho de que Kara Zor-El es un personaje que, a pesar de vivir con el trauma de perder a Krypton, cumple con tener True Grit (lo que traducido significa “verdadero valor”). Esperamos con mucha emoción poder ver este valor en ‘Supergirl’.