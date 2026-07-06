Lo que necesitas saber:

Julian Quiñones consiguió sus cuatro goles en una sola edición del Mundial.

Julián Quiñones se acaba de convertir en uno de los máximos goleadores de México en Mundiales. No solo terminó con todas las dudas sobre su convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, también igualó los cuatro goles de Luis Hernández y Javier Hernández.

Aunque ojo, solo Quiñones y el ‘Matador’ anotaron sus goles en una sola edición. El ‘Chicharito’ consiguió sus cuatro anotaciones en tres Mundiales.

México vs Ecuador Mundial 2026
Foto: Mexsport

Máximos goleadores de México en Mundiales

JugadorGolesMundiales
Julián Quiñones4 golesMundial 2026
Luis Hernández4 golesFrancia 1998
Javier Hernández4 golesSudáfrica 2010
Brasil 2014
Rusia 2018
Cuauhtémoc Blanco3 golesFrancia 1998
Corea-Japón 2002
Sudáfrica 2010
Rafa Márquez3 golesAlemania 2006
Sudáfrica 2010
Brasil 2014

Los goles de Julian Quiñones

Ya porta la playera de México
Foto: X (@miseleccionmx)

Quiñones, el mejor naturalizado de México en Mundiales

Julián Andrés Quiñones Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Colombia, pero se naturalizó mexicano oficialmente en octubre del 2023. Y aunque recibió muchas críticas, él quiso defender el escudo de la Selección Mexicana. Es más, hasta rechazó las propuestas de Colombia para jugar con ellos, según las declaraciones de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

El tiempo y el futbol le dieron la razón a Quiñones, pues después de varios años, se ganó su lugar en la Selección Mexicana, fue titular y lo mejor de todo es que se hizo presente con goles.

No queda más que darle la razón, una vez más, a Chavela Vargas con su frase de que “Los mexicanos nacemos donde nos da la rech…gada gana”. Y Julian tardó unos cuantos años hasta encontrar su país, pero ya está en casa.

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