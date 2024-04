Lo que necesitas saber: Antonín Panenka fue el jugador que inventó este estilo de cobro y se vio por primera vez en la Eurocopa de 1976

El Manchester City se despidió de la Champions League ante el Real Madrid en tanda de penales, en la cual, Bernardo Silva quedó evidenciado por uno de los penales peor cobrados de la historia.

Ojo, que no toda la conversación se debe centrar en la falla de Bernardo Silva, que sí, quedó muy mal parado por un disparo estilo panenka que no terminó de serlo… realmente no sabemos cómo explicar el cobro.

Lunin, portero del Real Madrid, tiene un mérito impresionante al atajar el disparo de Bernardo Silva porque esas horas de estudio a sus rivales valieron totalmente la pena.

Osototote de Bernardo Silva – Foto: Getty Images

Otros 9 penales peor cobrados en la historia

Aprovechando el tema del astro portugués, que seguramente no volverá a intentar un cobro similar, recordamos algunos de los casos de penales peor cobrados… hay para dar y prestar.

¿Cristiano en esta lista? Sí, hasta los más grandes fallan

Lo peor del caso, es que fue en sus años de ensueño con el Real Madrid. Se enfrentó al Athletic Club e intentó una especie de Panenka que se quedó muy abajo y el arquero solo se quedó para detener el cobro.

Hasta los mejores pueden aventarse sus penales peor cobrados – Foto: Getty Images

Bersant Celina, no solo erró, también casi se fractura

Seguramente no conocen a este jugador y no es algo malo, porque su trayectoria no fue la mejor de todas dentro del futbol profesional. Canterano del ManCity -chance el problema de penales viene en los entrenamientos-.

Peeeeeeeero, que no logró despuntar de nada. Salió al poco tiempo de la academia Cityzen y anduvo por varios países de Europa, hasta que se dio a conocer más por regalarnos uno de los penales peor cobrados.

Sabrá dios qué intentó hacer, pero se resbaló y le terminó pegando a la pelota de muuuuuuuuy mala manera, que hasta el balón pegó en el pie de apoyo… algo difícil de explicar.

Romario Balde

No se confundan con el crack brasileño, porque aquel Romario del Barcelona de Johan Cruyff era un auténtico crack y un auténtico depredador del área rival.

Este Romario Balde andaba en el Benfica cuando se midió al Shakhtar en la Youth League -la Champions para juveniles- y cobró su penal como Panenka, solo que le faltó toda la fuerza del mundo.

Dejó en claro que los penales espectaculares no son lo suyo y que ese día en específico no había desayunado, porque la poca fuerza hizo que se le reconociera más por ser protagonista de uno de los penales peor cobrados.

Amir Sayoud y uno de los penales peor cobrados del futbol… y del Al Alhy

Es uno de los mejores equipos de Egipto, por no decir el más grande y es mítico su palmarés histórico, pero, de vez en cuanto también le entran al lodo a ensuciarse gacho.

Amir quiso engañar al portero, se detuvo antes de patear -la clásica paradinha- y cuando intentó golpear el balón, la fuerza en las piernas no le dieron… se le doblaron y quedó en ridículo.

Ponchito González y en un Clásico Tapatío

En todos lados se cuecen habas y la Liga MX también le entra de lleno al tema de los penales peor cobrados en la historia del futbol. No fue en cualquier partido, sino en un Atlas vs Chivas.

Actualmente, Ponchito González es de los mejores jugadores mexicanos en Rayados, pero cuando estaba más chavo y con Atlas, cometía errores de novato.

Le tocó cobrar un penal a minutos de terminar el encuentro -era para ganar- y le picó la pelota a Luis Michel. El portero medio se venció, pero tuvo la fuerza para ponerse de pie y atajar, le faltó muchísima fuerza al cobro.

Nocerino y hasta el AC Milan

Durante el Trofeo Tim de 2013 entre Juventus y Milan, el partido terminó igualado a cero goles. Los penales fueron la manera de armar el desempate.

Afortunadamente, lo ganaron los rossoneris tras una excelente actuación de Abbiati, pero Nocerino -mediocampista- se llevó los reflectores por su pésimo cobro de Panenka… se le pasaron las ganas.

George Calintaru, hasta sus compañeros se enojaron

Sucedió en Rumania y la Juventus Bucarest tenía en sus manos vencer al Steua de la misma ciudad, o sea, que era un clásico y ante el eterno rival -que es bastante superior-.

George Calintaru agarró el balón, lo colocó a 11 pasos del arquero, se hizo para atrás y emprendió su carrera. Intentó un Panenka tan malo, que obviamente no le salió y hasta sus compañeros le dijeron de todo.

Ante Budimir y uno de los penales peor cobrados, cortesía de Osasuna

El Osasuna no es un equipo que esté siempre en los primeros lugares en La Liga, por eso, cada partido es una oportunidad inmejorable para sacar puntos y evitar el descenso.

Ante el Valencia, tuvo la oportunidad de rescatar un punto como locales. Ante Budimir tuvo el empate en el minuto 97, pero hasta el momento se desconoce qué intentó hacer.

Corrió para cobrar, pero intentó pararse antes de tirar y su pie de apoyo se atoró en el campo. Eso hizo que su pierna izquierda, sacara un medio punterazo que dejó a todos boquiabiertos ante el pésimo penal.

Te puede interesar