Lo que necesitas saber: Esta plantilla del Barcelona valdría más de 500 millones de euros

Se sabe que la Masía es una fábrica de talento del que el Barcelona goza, aunque muchas veces también desperdició y dejo ir a otros equipos, donde brillaron más que con el conjunto blaugrana.

Son cientos de jugadores que han debutado con el Barcelona, siendo Messi el máximo representante de la cantera del conjunto blaugrana y que transformó la historia del club.

Aunque, no todo lo que brilla es oro, porque es una de las mejores canteras, la Masía se enfocó en una lucha interna por desarrollar al nuevo “Messi”, sin éxito obviamente.

En la actualidad, el Barcelona tiene una base en su plantilla del primer equipo que hace ilusionar a sus fanáticos y no solo eso, que también fueron convocados la Selección Española… y todavía no tienen la mayoría de edad.

Una de las mejores canteras del mundo – Foto: Captura de pantalla

El XI de jugadores formados en la Masía

Muchas leyendas como Víctor Valdés, Carles Puyol o hasta el mismo Gerard Piqué, podrían figurar en esta lista, pero nos centraremos en jugadores que siguen activos en el futbol.

Onana, aunque usted no lo crea

Eso de que “aunque usted no lo crea” aplica para dos cosas. La primera que muchos no saben, es que el camerunés es formando en la cantera del Barcelona y la segunda, es que lo tenemos que poner porque no tiene mucha competencia.

Posiblemente no estuvo en el primer equipo culé, pero en el Ajax hizo un excelente trabajo -hasta su doping- y en el Inter, también le fue bastante bien. Fue hasta el Manchester United que sus actuaciones fueron de más a menos.

La UEFA suspendió al portero André Onana por dopaje – Foto: Getty Images

Alex Grimaldo, el tapado de la cantera del Barcelona

Por mucho tiempo, el Barcelona no sufrió de tener problemas por las bandas, pero en cuanto se fue la generación dorada de los blaugranas, pero una vez que se comenzaron a ir, todo se derrumbó.

Todavía les cuesta conseguir laterales, aunque en la Masía nació uno bastante bueno. Alex Grimaldo se fue a buscar más oportunidades y llegó al Benfica, donde la rompió.

Actualmente, está en el Bayer Leverkusen y es uno de los pilares en el planteamiento de Xabi Alonso. Sube, hace goles, es asistidor, su labor defensiva es muy buena… un todo terreno.

Eric García, un segundo aire

Futbolísticamente, nació y se desarrolló en la cantera del Barcelona. Tras los casi nulos minutos que vio, se fue al Manchester City porque Pep Guardiola lo conocía.

Con los Cityzens no brilló ni se hizo con la titularidad, así que, se fue como agente libre al Barcelona. Ya como blaugrana quedó muy evidenciado y terminó saliendo al Girona.

En la temporada 202-4-2025 está pintado para ser el de consolidación con el Girona, porque está transformado en uno de los mejores defensores de La Liga.

Eric Garcia y su segundo aire – Foto: Getty Images

Pau Cubarsí, la joya de la Masía

Lleva pocos partidos con el primer equipo del Barcelona y tiene 17 años, a su corta edad ya llena de ilusión a los blaugranas con excelentes actuaciones, incluida un MVP en Champions League.

Tras esas buenísimas actuaciones, Cubarsí logró ser llamado a la Selección de España por primera vez, o sea, que la cosa pinta bien para la zaga del club culé.

La primer convocatoria de Cubarsí – Foto: X (@SEFutbol)

Alejandro Baldé, un todoterreno

Ya es seleccionado nacional, ya es titular indiscutible en el Barcelona, es un joven talento increíble, estuvo nominado al Golden Boy y hasta se peleó con las Swifties.

Con esas credenciales, sería un pecado no poner a Baldé entre los jugadores de la actualidad y formados en la Masía, que brillan ya con luz propia.

La lateral izquierda del Barça tiene dueño – Foto: Getty Images

Pablo Gavi, la esperanza del Barcelona

Tal vez muchos se pregunten: ¿Por qué Gavi sí y Pedri no? Sencillo, Pedri no es canterano del Barcelona y Gavi sí lo es. Su talento es increíble y aunque lo mandaron al matadero en el peor momento del Barça, pero su talento lo sacó avante de todos los problemas.

Ya fue al Mundial y anotó en Qatar 2022, ya es titular del Barcelona y quiere ayudar al club a volver a los primeros planos.

Thiago Alcántara, el mayor “What If?” del Barcelona

Su formación en la Masía y su increíble talento, lo llevaron a brillar con la selecciones inferiores de España y al primer equipo del Barcelona, peeeeeero, la directiva culé no supo manejar la situación con Thiago, se terminó yendo.

Desaprovecharon a un increíble mediocampista, que hasta estuvo en equipos que machacaron al Barcelona en Champions League. Lastimosamente, las lesiones no lo dejaron brillar más, eso sí, con lo que mostró fue suficiente.

Thiago, uno de los mejores mediocampistas del mundo – Foto: Getty Images

Xavi Simons, otra joya de la corona

Fue uno de los fichajes más sonados del futbol por la corta edad a la que sumaron al juvenil neerlandés a su equipo. Lo formaron, desarrollaron y nunca debutó como culé.

Se fue al PSG, al que todavía pertenece, pero que en París no encuentra su lugar todavía. Se fue a préstamo al PSV y lo hizo muy bien, ahora, en el Leipzig, la rompe a lo grande.

La actualidad de Xavi Simons es brillante – Foto: Getty Images

Lamine Yamal

Podríamos poner a Ansu Fati ya en la posición de delantero, pero se perdió en el camino entre mucha presión mediática y una infinidad de lesiones que lo siguen atacando.

Lamine Yamal es otra cosa, tiene 16 años y una picardía increíble para jugar por la banda. Ya destroza caderas y tobillos en el primer equipo, hace goles y a cada partido va ganando más y más experiencia… el futuro luce brillante.

La esperanza culé – Foto: Reuters

Takefusa Kubo, no se formó en el Real Madrid

Reconocido es su paso por el Real Madrid, pero no todos saben que Kubo y se tuvo que ir de la Masía por un castigo de la UEFA al Barcelona por incumplir las políticas de transferencias sub18.

Volvió a Japón y posteriormente fue a la cantera del Real Madrid y en la actualidad, la Real Sociedad tiene en sus filas al alguna vez llamado “Messi japonés”.

Kubo y Ansu Fati en la cantera del Barcelona – Foto: Captura de pantalla

Lionel Messi, el GOAT del Barcelona

¿De verdad tenemos que agregar algo para hablar bien de Messi? Sinceramente no, porque su futbol y su zurda habló más que cualquier otra cosa en su carrera profesional.

Messi sigue siendo uno de los mejores del mundo – Foto: Agencia Mexsport

