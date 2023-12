Lo que necesitas saber: Onana fichó con Manchester United por 51 millones de euros

Manchester United está haciendo una de esas temporadas para el olvido, tanto en la Premier League como en la Champions. La actual versión de los Red Devils no tiene herramientas para competir en Europa League, como en el año pasado, y las muchas de las críticas apuntan hacia el estratega, Erik ten Haag, quien trató de armar un mejor equipo para la temporada 2023-24, pero le salió peor, empezando por la portería con Andre Onana.

Desde el retiro de Edwin van der Sar, Manchester United le ha sufrido para encontrar un portero confiable. El heredero del arquero neerlandés fue el español David De Gea, quien cada año fue señalado por ser un portero irregular y cuando por fin pudo darle salida al guardameta ibérico, fichó a Onana, quien se supone que era la solución… y salió peor.

Onana no es uno de los principales problemas del Mannchester – Foto: Getty Images

Onana salió peor que De Gea en Manchester United

Si nos vamos a los números, Onana tiene mejores números que De Gea después de 17 jornadas en la Premier League. En la temporada 2022-23, De Gea había recibido 23 goles, dos goles más Onana.

Pero lo que pasa con Onana es que ha cometido errores puntuales y su rendimiento ha sido mucho peor si tomamos en cuenta los números tanto de la Premier League como en Champions, y es que además de los 21 goles recibidos en el torneo de liga, hay que sumarle 15 en la fase de grupos de la Champions, en la cual los Red Devils fueron últimos.

De Gea recibió 23 goles en 17 jornadas en la temporada pasada en Premier League y tres en la fase de grupos de Europa League; en total fueron 26

Onana recibió 21 goles en 17 jornadas en Premier League y 15 en la fase de grupos de la Champions League; en total fueron 36

Onana fichó con el Manchester United después de haber hecho una gran temporada en la Champions anterior con el Inter de Milán, con el cual llegó hasta la final y lo que se supone que debería ser un muy buen fichaje, de 51 millones de euros, ha quedado a deber, y el propio arquero camerunés lo acepta.

“Las cosas no van como quiero. Pero tengo que mantener una actitud positiva… No estoy contento porque sé que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. Lo he hecho y sé que lo haré mejor porque el futbol son sólo momentos y cambiará. Y cuando todo cambie, volveremos a ser los mejores”, indicó Onana, de acuerdo con The Athletic.

Onana tuvo una mala Champions

Los errores de Onana se relacionan con una mala técnica

De Onana se ha criticado la técnica al momento de tratar de atajar balones. Se dice que la postura del arquero camerunés es demasiada amplia (piernas y brazos muy abiertos), por lo cual se le complica atacar balones a media altura y altos, además de que limita su capacidad de reacción y por ello recibió los dos primeros goles ante Galatasaray en la Champions, partido que ganaba su equipo 3-1 y finalmente terminó con un 3-3.

Lo mismo pasó en el juego contra Brentford en la Premier League y en la Champions, contra Bayern Munich.

Otro aspecto que ha reflejado Onana en cuanto a errores en su técnica es el limitado juego de piernas, algo que hemos escuchado mucho de porteros mexicanos, que se lanzan desde donde están en lugar de recorrer el arco.

Asimismo, sus vuelos suelen ser deficientes. Onana vuela, vuela mucho, pero muchas veces da la impresión que sus vuelos son lentos, lo cual apunta a un mal impulso con las piernas.

