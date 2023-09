Lo que necesitas saber: El Barcelona ha ganado en las últimas dos ocasiones el premio Golden Boy con Pedri y Gavi, buscaban hacer el triplete con Alejandro Balde

Vivimos en una época de teorías conspirativas, icebergs de cualquier tema y mucha polémica en redes sociales, pero la última sobre Taylor Swift, su fandom, el premio Golden Boy, Jude Bellingham y Alejandro Balde, está para volarte la cabeza.

Si lo pensamos de una manera estricta, son dos tópicos totalmente diferentes. Por un lado, tenemos a la cantante y sus fanáticos, totalmente enfocados a la música.

Y en el otro lado de la moneda a los futbolistas –uno del Real Madrid y otro del Barcelona-, además de un premio que se otorga a los jóvenes destacados y con gran futuro, o sea, no tienen nada que ver entre sí… o eso pensábamos.

Taylor Swift dio tres de los conciertos más memorables en México Foto: Getty Images

¿Los Swifties complotean en contra de Alejandro Balde?

Paso a paso, Alejandro Balde es un lateral juvenil del Barcelona y está entre los nominados a ganar el premio Golden Boy, que se entrega exclusivamente a futbolistas jóvenes.

Entonces, en la misma terna está Jude Bellingham, jugador del Real Madrid. Una cuenta fan del conjunto merengue encendió la polémica en las redes con el fandom de Taylor Swift.

En una entrevista para Sportkeeda, Alejandro Balde respondió a una pregunta sobre las canciones de la cantante estadounidense: “¿Me gusta la música de Taylor Swift? No, no me gusta“.

Esto lo aprovecho la cuenta de X llamada @notphytonn, que está enfocada totalmente al Real Madrid, para poner en contra al fandom de Taylor contra Alejandro Balde.

El tuit que incendió las redes con los fans de Taylor Swift contra Balde – Foto: Captura de pantalla

Las votaciones se alteraron gacho por el Golden Boy

Después de la publicación en X, las votaciones por el premio dio un giro de 180 grados. Antes de decir que no era fan de la música de Taylor Swift, Alejandro Balde tenía un 43% de los votos de los fanáticos a ganar.

Peeeeeeeero, los Swifties hicieron su chamba y con el odio jarocho contra el futbolista, Balde pasó a tener 8% de los votos, mientras que Bellingham pasó del 30% al 89%.

El porcentaje de votación de Bellingham antes de la intervención de los Swifties – Captura de pantalla

Después de que los fans de Taylor Swift intervinieron a favor de Bellingham… está robando en el Golden Boy – Foto: Captura de pantalla

¿Esta alteración de votos puede definir al ganador?

Realmente no, porque el galardón se define por la decisión de un panel de periodistas de los mejores diarios en el mundo, así que, el esfuerzo anti Balde de las Swifties, puede que no sirva de mucho.

Aunque, se entrega un premio vía web, en el que sí podrán contar los votos de los fans y ése, seguramente no lo tendrá Balde. Pero, el que cuenta oficialmente, puede que sí.

El lateral derecho del Barcelona – Foto: Getty Images

Si nos vamos a rendimiento para definir a un ganador entre estos dos futbolistas, Jude Bellingham se lo lleva de calle, porque ya suma cinco goles en cuatro partidos con el Real Madrid.

Bellingham ya es el goleador del Real Madrid – Foto: Sky Sports

Mientras que, Alejandro Balde sólo ha jugado tres partidos y no tiene ni goles ni asistencias al momento. Eso sí, cabe mencionar que el inglés está más cerca del área rival y Balde no tanto.

Te puede interesar