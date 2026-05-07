Lo que necesitas saber: Trinity Rodman, Lamime Yamal y Jude Bellingham conforman un tridente especial en el comercial

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en redes circula un corto que te atrapa sí o sí, y es que reúne a varias de las figuras que veremos a lo largo de la Copa del Mundo, pero no se olvidaron de las leyendas y montón de simbolismos a los cuales vale la pena echarle un ojo una y otra vez.

El corto, en efecto, es cine, y ha sido bautizado como Backyard Legends (Leyendas del patio trasero), el cual es protagonizado por el actor nominado al Oscar, Timothée Chalamet, a quien quizá recuerdes en películas como Call Me by Your Name, Lady Bird y Mujercitas. ¡Chécalo!

¿El mejor comercial que veremos del mundial?

No es solo un comercial, sino un auténtico cortometraje, que incluye a Trinity Rodman, jugadora de la Selección Femenil de Estados Unidos, en quien se centra la historia junto a Lamime Yamal y Jude Bellingham, jugadores del Barcelona y Real Madrid, respectivamente, quienes llevan esta rivalidad a este corto que dura cerca de cinco minutos.

Jude Bellingham y Lamine Yamal

El tridente de futbolistas reclutados por Chalamet tiene como finalidad encarar a un tridente que ha permanecido invicto desde 1996, en las retas callejeras de un barrio donde estos chicos han crecido desde niños.

Este comercial es de la misma firma que patrocina los uniformes de la Selección Mexicana y nos trae al recuerdo a leyendas que estuvieron cerca de vencer al tridente invencible: Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero y ¿David Beckham? Este “recuerdo” nos lleva al Mundial del 2002, pues aquella reta se juega con el balón de aquella Copa del Mundo.

La rete de leyendas se jugó con el balón del mundial 2002

Pero también vemos cameos de otros exponentes como Raphina, Pedro, Ousmane Dembele, Jude Bellingham, Florian Wirtz, Lionel Messi… y Bad Bunny.

Alessandro Del Piero Mohawk Beckham Zinedine Zidane Raphinha Pedri Ousmane Dembele Florian Wirtz Messi y Bad Bunny

¿Quiénes conforman al tridente invencible?

El tridente invencible del barrio en realidad es un simbolismo que representa al público de los Mundiales, que a través de los ojos de Chalamet es “un equipo imbatible que encarna la libertad de jugar al futbol y ha dominado su campo local durante décadas”.