Los 49ers están metidos en un auténtico predicamento, porque sus dos QB’s se lesionaron en este 2022. Trey Lance, que arrancó como titular, se fue lesionado temprano en la campaña.

Al rescate de los 49ers llegó un viejo conocido, Jimmy Garoppolo, que en la pretemporada ya no contaba para la franquicia de San Francisco, pero por azares del destino, firmó nuevamente con ellos en un rol de suplente, pero el tiempo lo regresaría a la titularidad.

Con Jimmy G al mando de los 49ers, el equipo caminó de buena manera y al finalizar la semana 13 de NFL, son líderes divisionales, aunque con Seahawks andan tras su puesto.

Foto: Getty Images

Lo malo para San Francisco, es que Jimmy Garoppolo se lesionó en la semana 13 y estará fuera de acción por lo que resta de temporada… o sea, tuvieron que echar mano del tercer mariscal… Brock Purdy.

No es una sorpresa si no lo conoces, porque no es un QB que esté acostumbrado a los reflectores, aunque sí a la banca; pero con todo y todo, salió a ganar el partido contra Dolphins, una tarjeta de presentación poderosa.

Peeeeeeero, Brock Purdy es una apuesta arriesgada de 49ers para buscar ser líderes de división y pensar en un Super Bowl, por eso deben de tomar una decisión sobre mantener a Purdy o buscar a alguien más –coff, coff, Baker Mayfield-.

Foto: Getty Images

3 razones por las que 49ers debe buscar a Baker Mayfield

1 – Experiencia

Baker Mayfield vivió un dramón con los Browns, ya ni lo querían, pero lo mantenían ahí por si las flies -como se dice-. Finalmente sí lo dejaron ir y los Panthers lo recibieron con los brazos abiertos.

Desafortunadamente para ambos, las cosas no salieron bien y Baker Mayfield pasó de ser titular a ser suplente y en la semana 13 quedarse sin empleo, porque lo cortaron en Carolina.

Sí, sus últimos partidos no fueron buenos y sí, tiene la mayoría de culpa al ser comandante de la ofensiva, pero también, se sabe que calidad tiene y la demostró con los Browns.

Por lo menos, mayor que Brock Purdy y Baker Mayfield podría ser esa opción para los 49ers de buscar una posibilidad de demostrar todo el potencial y experiencia que tiene.

Brock Purdy – Foto: Getty Images

2 – La necesidad de 49ers

No han logrado un campeonato desde hace varios años, estuvieron cerca en dos Super Bowl’s con Colin Kaepernick y Jimmy Garoppolo, pero ninguno pudo llevar el Vince Lombardi a San Francisco.

Eso sí, es un equipo regular en postemporada. Constantemente se le ha visto pelear los comodines, la división y hasta la conferencia, así que, podemos catalogarlo como una franquicia ganadora.

La necesidad de mantener ese estatus es alta para los 49ers, Brock Purdy salió ante un fiero equipo y logró la victoria, pero con su inexperiencia y que no sabemos si podrá con las expectativas, todo se le puede caer a San Francisco.

Básicamente es una pelea de dos, porque los Cardinals y los Rams ya están peleando por el mejor lugar en el Draft, pero los Seahawks están ahí, esperando un descalabro de los 49ers.

Entonces, debido a la peligrosidad de la división, los 49ers no se pueden dar el lujo de perder más partidos y si lo ponemos en la mesa, es más fácil ganar partidos con Baker Mayfield que con Brock Purdy.

Foto: Getty Images

3 – Baker Mayfield sabe jugar con buenas armas

Los mejores momentos de Baker Mayfield en la NFL fue cuando estuvo arropado de grandes jugadores, tanto de grandes receptores como de buenos corredores, entonces, los 49ers no tendrían de qué preocuparse.

Baker Mayfield podría tener en los 49ers un equipazo con Christian McCaffrey, George Kittle, Deebo Samuel, Brandon Aiyuk y hasta una defensa increíble.

Así que, para los 49ers podría ser una buena solución ir por Baker Mayfield, porque seamos sinceros, tampoco hay tantas posibilidades en el mercado: Cam Newton y el siempre elegible Colin Kaepernick.

Foto: Getty Images