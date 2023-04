El mundo del freestyle está de fiesta, porque arrancó la temporada 2023 de FMS y la primera liga que se empezó fue España con todas las estrellas del firmamento.

Ninguno de los mejores freestylers de España se ausentó de la primera fecha de la FMS, así que, el espectáculo estaba garantizado, además, de que Mecha, el traspasado desde Argentina, también haría su debut.

Pero no sólo debutó la temporada 2023 de FMS, también debutó el nuevo formato de Urban Roosters de competir en dos grupos diferentes, lo cual resultó una muy buena idea.

Arranca la temporada 2023 de FMS con la primera jornada de España – Foto: Twitter (@urbanroosters)

Fue una jornada llena de sorpresas y contando algo positivo que hizo la organización fue que no anunció las batallas con varios días previos, eso ayuda a que sea 100% improvisado.

Sin más preámbulo, acá te vamos a presentar las cinco mejores rimas de FMS España en el inicio de la temporada 2023 y sí, también daremos contexto para que se entiendan mejor.

Spoiler Alert: Mecha fue el MVP de la jornada 1 de FMS España 2023 – Foto: Twitter (@urbanroosters)

Pura rima pesada: Las 5 mejores rimas de la jornada inaugural de la FMS España temporada 2023

Sawi Elekipo y su adiós de FMS España

Sawi Elekipo fue traspasado de la FMS España, pero tuvo la oportunidad de despedirse de su gente con un minutazo, que dejó a todos con la emoción en la garganta.

“Yo no sé si me he metido en un lío, cuídadme a Mecha, por favor, os lo pido; pero no olvides Mechita que ese sitio es mío. Me voy para el extranjero, echar de menos a todos mis compañeros, os juro los quiero, esto no es un adiós… es un hasta luego“, dijo Sawi en el inicio de FMS España 2023.

"Esto no es un adiós…" ?



Te echaremos de menos, Sawi ?#FMSEspaña pic.twitter.com/XBfsAFX4Pb — FMS España ?? (@FMSEspOficial) April 22, 2023

Mecha y su debut en FMS España 2023

Maturín tuvo un duro enfrentamiento para debutar en la temporada 2023 de FMS España, porque le tocó enfrentar al Vikingo más poderoso de toda la península ibérica.

Y demostró que no le queda grande la FMS España en la temporada 2023, con la siguiente rima que le caló hondo a Mnak, porque le tiró de no ir a las competencias underground.

“Pero si fueses tan representante del barrio, hubieras ido ayer a ver conmigo la Street Warriors. Pero Mnak no fue, qué rata, se dan cuenta que no mata, este puto no me ataca y no me representa alguien que no va a la plaza si no le dan plata“.

Chuty, siempre en modo dios

El subcampeón de la temporada pasada quiere dejar de serlo y para eso, poco le importó enfrentar a uno de los recién ascendidos, Mounts, que le tocó bailar con la más fea.

En el hard mode, donde pasan palabras cada 10 segundo, Chuty tuvo uno de los mejores minutos de toda la jornada y le tiró a su rival, a Mechita y hasta Gazir, al que planea quitarle la copa.

“Todo en el free, ¿quién te gana aqui? Y sí, te voy a partir, soy el mejor MC, eoyu bobo he vuelto al trono; yo soy Sergio, yo soy Chuty, yo soy dios, yo soy el creador de todo“, no por nada le dicen dios en el freestyle.

Zasko y un muy buen día

La frase: “Zasko en un buen día, puede ganarle a cualquiera”, es muy cierta, porque el MC es un as de la baraja para la FMS España en su temporada 2023.

Y bueno, salió en uno de esos días donde la rompió y sin importar que se enfrentara contra Gazir, le dio un minutazo que seguramente le dolió mucho al vigente campeón, porque le tiró de que solo es un batallero, nunca un freestylero.

“Estoy harto de que rapees así, dónde está tu presencia de free. Sabes qué es lo triste para ti, naciste para ser batallero, no para ser MC“, le dijo Zasko Master, que inició muy fuerte la temporada 2023 de FMS.

"Naciste para ser batallero, no para ser MC" ?



PARA ZASKOOO!! ?#FMSEspaña pic.twitter.com/4jtezQAjf3 — FMS España ?? (@FMSEspOficial) April 22, 2023

Bloncito cerró la noche mágica de FMS temporada 2023

Blon también le dio la bienvenida a LE33 a la FMS España 2023, pero no fue muy agradable que digamos, porque se burlo de que a pesar de tener presencia física, no es tan grande como se ve.

“Muchos como tú fueron un recuerdo, parece un cártel de ‘Cuidado con el perro’, con la foto de un rottweiler, teniendo un chihuahua dentro“, Bloncito empezó filoso.

Parece un cartel de 'cuidado con el perro' ?#FMSEspaña pic.twitter.com/UmGmFXjCEU — FMS España ?? (@FMSEspOficial) April 22, 2023