Lo que necesitas saber: Javier Aguirre el DT de la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010

Luego de 16 años, México va a jugar otra vez contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial, otra vez en 11 de junio, y no sólo eso… ¡Hay mexicanos en la Selección del 2026 que estuvieron en 2010 y que van a enfrentar a los ‘Bafana Bafana‘ otra vez!

Aquel equipo contaba con Guillermo Ochoa como segundo portero y con Javier Aguirre como estratega. El ‘Vasco ‘ sigue siendo el técnico de México y Ochoa sigue como portero del Tri, o sea que hay cosas que nunca cambian.

¿Qué fue de los jugadores de México que enfrentaron a Sudáfrica?

Acá un recuento de los jugadores titulares que disputaron aquel partido, en el cual México empató con un gol de Rafa Márquez.

Oscar ‘Conejo’ Pérez

El ‘Conejo’ Pérez era el portero de aquella Selección y asistía a su tercer Mundial, y el segundo como titular. Tenía 37 años y jugaba para los desaparecidos Jaguares de Chiapas, aunque ya tenía acuerdo para fichar con Necaxa.

Oscar Pérez se retiró en 2019 con Pachuca, con 46 años de edad y ha trabajado como entrenador de porteros en Cruz Azul, aunque actualmente anda metido en la política como Director del Instituto Hidalguense del Deporte.

Oscar ‘Conejo’ Pérez

Rafa Márquez

El capitán de México nos ha sacado las papas del fuego en varios episodios, y la inauguración de Sudáfrica 2010 no fue la excepción. Luego del susto provocado por el gol local, Márquez encontró un balón en el área, lo controló y con un potente disparo rompió el arco sudafricano para darnos el empate.

Hoy, el entonces futbolista del Barcelona de Guardiola vive los partidos de México desde la banda, como asistente del ‘Vasco’, quien, si todo sale bien y los dirigentes lo permiten sin sobresaltos, terminando el Mundial de 2026 dará un paso al costado para dejar a Márquez como el jefe del banquillo.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Francisco ‘Maza’ Rodríguez

El ‘Maza’ Rodríguez tenía 29 años en el Mundial de Sudáfrica 2010 y jugaba en Europa con el PSV Eindhoven y disputaba su tercera Copa del Mundo (y también la útiima) y en la actualidad anda en varias cosas.

Se retiró con los desaparecidos Lobos BUAP en 2020 con 37 años de edad y desde entonces ha estado en varias cosas. Participó, por ejemplo, en tres ediciones de Exatlón en Estados Unidos, es empresario, coach deportivo y suele jugar varios partidos de leyendas representando a México y también a las Chivas.

Maza Rodríguez que de él

Ricardo Osorio

Ese Mundial lo marcó por un error ante Argentina, en los Octavos de Final. Era jugador del Stuttgart, aunque ya tenía un acuerdo con Rayados de Monterrey para volver al futbol mexicano y tenía 30 años de edad.

Tras su retiro, en 2016, con 36 años de edad, Ricardo Osorio incursionó como comentarista y analista en Multimedios, en Monterrey, y últimamente ha aparecido en algunos podcast como invitado, así como en partidos de leyendas de la Selección Mexicana.

Carlos Salcido

Compartía equipo con el ‘Maza’ Rodríguez en el PSV Eindhonven, equipo en el que se convirtió en ídolo. Para el Mundial de Sudáfrica, Salcido tenía 30 años de edad y estaba por unirse al Fulham, de la Premier League.

Carlos Salcido se retiró en 2019, con el Veracruz, y fue presidente de la Liga de Balompié Mexicano y actualmente está involucrado en un equipo de Tercera División, del cual es fundador.

Carlos Salcedo en Tercera División

Gerardo Torrado

Gerardo Torrado era el capitán de la Selección Mexicana que jugó contra Sudáfrica y tenía 31 años. Era jugador de Cruz Azul, con el cual jugó hasta 2016. Se retiró en 2017 en Estados Unidos con el Indy Eleven de la USL.

Estudio Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac e incursionó como directos general de Selecciones Nacionales, vicepresidente deportivo de Tigres y actualmente es empresario con negocios de helados y de canchas de pasto sintético llamadas “GT6 Torrado Soccer”. Desde 2025 forma parte del Salón de la Fama.

Gerardo Torrado, miembro del Salón de la Fama

Efraín Juárez

Era uno de los jugadores más jóvenes de esa selección, con 22 años y era jugador de Pumas. Después de aquella Copa del Mundo fichó con el Celtic de Escocia y se retiró a los 31 años, con el Vålerenga Fotball, de Noruega y comenzó su aventura como director técnico.

Fue auxiliar en el New York City y en el Standar de Lieja y Brujas, en Bélgica y en 2024 tomó las riendas del Atlético Nacional, de Colombia, al que hizo campeón en Copa y Liga. Su última aventura fue con Pumas, al que llevó a la final del Clausura 2026.

Efraín Juarez, DT de Pumas / Imagen: @PumasMX

Andrés Guardado

El ‘Principito’ jugaba su segundo Mundial y el primero como titular. Tenía 23 años y ya era una auténtica figura con el Deportivo La Coruña. Hizo casi toda su carrera en Europa, y se hizo ídolo en el PSV Eindhoven y Real Betis. Se retiró en 2025 con León, a los 38 años.

Guardado se ha formado como director técnico y apunta su carrera para ese lado, aunque por lo pronto será analista en Telemundo durante el Mundial del 2026.

Foto: @RBetisCantera

Guille Franco

Tenía 33 años de edad y era delantero del West Ham en la Premier League y extendió su carrera por dos años más. Se retiró en 2012 en la MLS, con el Chicago Fire.

El delantero de origen argentino dirigió a equipos con límite de edad en Rayados de Monterrey y actualmente trabaja en Argentina como director de futbol del San Lorenzo de Almagro.

Guille Franco en San Lorenzo

Giovani Dos Santos

Tenía 21 años de edad y era la promesa del futbol mexicano. Jugaba para el Galatasaray, en Turquía, club con el que fue a préstamo porque su carta le pertenecía al Tottenham. Extendió su carrera hasta el 2021 y tras finalizar su contrato con el América no volvió a jugar a nivel profesional.

Se sabe que ahora es empresario y está vinculado con Pemex como contratista a través de la empresa Procura México, de la cual es socio, y se dice y se cuenta que tiene ingresos millonarios.

Giovani Dos Santos / Foto: Instagram/oficialgio /@addictive.mkt

Carlos Vela

Disputó su primer Mundial con 22 años de edad y como jugador del Arsenal de la Premier League. Para muchos es el mejor jugador mexicano de los últimos años, aunque en varios periodos se negó a jugar con la Selección. Se retiró en 2023 con el LAFC.

Actualmente es empresario y fundador de la marca Howea, la cual fabrica y vende ropa deportiva, aunque también se le ha visto participando en comerciales. Radica en Estados Unidos, junto a su esposa Saioa Cañibano y sus hijos.