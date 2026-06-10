Lo que necesitas saber: La Embajada de Estados Unidos recordó a los aficionados que México es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, aunque señaló que los riesgos de seguridad pueden variar dependiendo de la región.

Tal parece que México ya anda con todo en temas de seguridad y es que hace tan solo unas horas la Embajada de EU compartió una serie de recomendaciones para los extranjeros que planean visitarnos durante el Mundial 2026. Y aunque no se trató de una acusación directa, por acá la respuesta pareció ser un clásico: “tranquilos, que no panda el cúnico”.

Fue por medio de su cuenta de X que Ernestina Godoy informó, a través de un video, que la Fiscalía General de la República (FGR) puso en marcha una estrategia integral que busca orientar, atender e incluso iniciar investigaciones ante la posible comisión de delitos federales durante la justa mundialista.

De acuerdo con la funcionaria, las 32 fiscalías federales del país estarán disponibles para atender a quienes requieran apoyo, aunque habrá especial atención en las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos del Mundial, CDMX, Guadalajara y Monterrey.

La estrategia contempla la recepción de denuncias relacionadas con delitos federales como trata de personas, delincuencia organizada, lavado de dinero, delitos fiscales, contrabando o portación ilegal de armas de fuego y explosivos.

Además, la FGR informó que desplegará personal en puntos estratégicos como los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles, Ciudad de México y de Toluca, así como en destinos turísticos que suelen recibir una gran cantidad de visitantes, entre ellos Cancún, Tulum, Puerto Vallarta, Acapulco, La Paz y Los Cabos.

Bueno y…¿Qué dijo la Embajada de EU?

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos recordó a los aficionados que México es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, aunque señaló que los riesgos de seguridad pueden variar dependiendo de la región.

Por ello, recomendó consultar las advertencias de viaje emitidas por el Departamento de Estado antes de trasladarse al país para asistir a los encuentros mundialistas. Estas clasificaciones van desde el Nivel 1, que sugiere tomar precauciones normales, hasta el Nivel 4, que recomienda no viajar.

La representación diplomática aclaró que estas advertencias se emiten por estado y no para México en su conjunto, por lo que pidió a los viajeros mantenerse informados antes de su llegada.

Mientras las autoridades mexicanas presumen una estrategia especial para el Mundial, el despliegue de este operativo también llega en medio de una conversación que sigue abierta sobre seguridad y acceso a la justicia en distintas regiones del país.