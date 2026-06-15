Lo que necesitas saber: Para muchos japoneses, recoger basura después de un partido no es algo extraordinario, sino una práctica que forma parte de su vida cotidiana.

El 14 de junio se llevó a cabo el partido entre Países Bajos y Japón en el AT&T Stadium de Dallas, y pasó algo un poco extraño para muchos de los asistentes. Los aficionados japoneses tuvieron un acto que rápidamente fue aplaudido por usuarios en redes sociales.

Y es que internautas compartieron varias fotos y videos en donde se puede notar que, tras el término del partido, varios de los asistentes japoneses comenzaron a sacar bolsas de basura y a recoger los residuos que el resto de los aficionados habían dejado en las gradas.

Estos videos causaron un fuerte impacto en redes sociales, pues no es la primera vez que se viralizan imágenes de este tipo. De hecho, es una práctica que se ha hecho presente en varios partidos y eventos masivos donde hay presencia de aficionados japoneses.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué hacen esto?

Bueno, esto tiene más bien una explicación cultural. Está relacionado con el meiwaku, un concepto japonés que tiene que ver con el respeto hacia los espacios compartidos y la responsabilidad colectiva.

Para muchos japoneses es algo cotidiano realizar acciones como recoger la mesa después de comer o acomodar un espacio antes de retirarse. En pocas palabras, la idea es procurar que nuestras acciones no generen trabajo extra ni afecten a quienes nos rodean.

Bajo esta lógica, muchos aficionados japoneses consideran que recoger los residuos antes de abandonar el estadio es una manera de mostrar respeto hacia los trabajadores del recinto y hacia las personas que utilizarán ese espacio después.

Y es que estos valores también se refuerzan desde la escuela, pues los estudiantes participan en la limpieza de sus propios planteles y no dejan toda la responsabilidad al personal de limpieza.

La intención es fomentar valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el cuidado de los espacios compartidos. Por eso, para muchos japoneses, recoger basura después de un partido no es algo extraordinario, sino una práctica que forma parte de su vida cotidiana.

Y tú, ¿qué opinas de esta práctica? ¿Te animarías a hacer algo similar algún día o crees que son valores que se aprenden desde muy pequeños?