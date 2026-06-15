Lukaku pudo hacer el gol más rápido de un suplente al empatar el Bélgica vs Egipto del Mundial 2026

Lo que necesitas saber: El gol más rápido de un suplente en la historia se marcó a los 16 segundos del cambio

Romelu Lukaku fue el jugador del partido entre Bélgica y Egipto del Mundial 2026. El delantero belga tenía unos segundos en la cancha cuando participó en el gol con el que los Diablos Rojos consiguieron el empate ante los Faraones.

Y sí, muy cerca estuvo de romper el récord del gol más rápido de un jugador que entra de cambio en la historia… Pero aunque hubiera sido gol suyo, apenas hubiera entrado al Top 5.

Foto: MexSport

Lukaku se quedó cerca de romper un récord brutal en el Mundial 2026

Y es que al final el gol no fue suyo. A primera vista parecía que Romelu Lukaku había empatado el Bélgica vs Egipto a solo unos segundos de entrar como suplente.

Sin embargo, la anotación vino de un defensor africano. Mohamed Hany fue quien terminó por empujar el balón al fondo de las redes.

La misma FIFA no tardó mucho en confirmarlo en el informe oficial del encuentro.

Bélgica y Egipto empataron en el Mundial 2026

¿Cuántos segundos tardó Lukaku en participar en el gol de Bélgica vs Egipto?

Pero a ver, imaginemos que el pie de Lukaku sí hubiera sido el que golpeó el Trionda… ¿Hubiera sido el gol más rápido de un suplente en la historia de los mundiales?

La respuesta es no. Lukaku entró al minuto 65 con 22 segundos, y como el gol cayó al 65′ 44”, llevaba 22 segundos jugando cuando vino la anotación. Con eso le hubiera bastado para ser parte del Top 5 en la historia de los mundiales, pero a 6 segundos del récord.

Curiosamente, también se quedaría detrás de otro gol marcado en el mismo Mundial 2026.

¿Y cuál es el récord del gol más rápido de un suplente en la historia de los mundiales?

La FIFA tiene el dato oficial y lo compartió tras ese gol de esta misma Copa del Mundo que mencionamos:

El récord le pertenece a Richard Morales , de Uruguay, quien llevaba 16 segundos en la cancha cuando anotó contra Senegal en Corea-Japón 2002.

, de Uruguay, quien llevaba en la cancha cuando anotó contra Senegal en Corea-Japón 2002. El segundo lugar es el otro gol del Mundial 2026 que entra en la lista: el de Mattias Svanberg en la goleada de Suecia a Túnez en Monterrey, pues llevaba solo 18 segundos dentro del campo.

en la goleada de Suecia a Túnez en Monterrey, pues llevaba solo 18 segundos dentro del campo. Y el tercer puesto lo ocupa el danés Ebbe Sand, con su anotación contra Nigeria en Francia 98 a 21 segundos de entrar como suplente.

De haber sido gol suyo, Lukaku hubiera escalado al cuarto lugar de esta lista con sus 22 segundos en la cancha , pero bueno, eso quedará solo en la anécdota al no subir a su cuenta personal.

Egipto sigue sin ganar en un Mundial en toda la historia

Otro dato que nos deja el empate entre Bélgica y Egipto del Mundial 2026, es que esa anotación donde participó Lukaku evitó que los Faraones ganaran por primera vez en la historia de los mundiales.

Egipto ha participado solo en 1934, donde perdió su único partido; en 1990, donde se fueron con dos empates y una derrota; y finalmente participaron en 2018, eliminados con tres derrotas.

¿Podrán conseguir su primera victoria de la historia en el Mundial 2026?