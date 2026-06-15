Lo que necesitas saber: Cabo Verde ocupa el lugar 67 del ranking de la FIFA

Cabo Verde disputó su primer partido en un Mundial en el empate 0-0 contra España, una de las candidatas para ganar el Mundial en esta edición. El combinado africano ya hizo historia al sumar su primer punto y esta historia casi de la pierde uno de sus mejores jugadores, Roberto Lopes, por ignorar un mensaje en LinkedIn.

Resulta que el defensa central de Cabo Verde fue invitado por la Selección de Cabo Verde a unirse a sus filas a través de un mensaje a través de esta plataforma en portugués, sin embargo, decidió ignorar dicho mensaje porque pensó que era spam.

Roberto Lopes en Linkedln

Roberto Lopes fue llamado por Cabo Verde a través de LinkedIn

Roberto Lopes ignoró ese mensaje durante nueve meses hasta que recibió otro, ahora en inglés, en el que le preguntaban qué había pensado sobre la propuesta.

“Me respondieron en inglés preguntándome si había pensado en la propuesta, y solo entonces hice lo que debería haber hecho desde el principio y traduje el mensaje original con Google Translate que preguntaba si estaría interesado en representar a Cabo Verde”, indicó en una entrevista con Reuters.

Roberto Lopes nació en Irlanda y ahí ha desarrollado toda su carrera futbolística con el Bohemian FC y el Shamrock Rovers, club con el cual no se pudo comunicar la federación de Cabo Verde, por lo cual se optó por contactarlo directamente a través de LinkedIn.

Tras establecer comunicación, Roberto Lopes comenzó a buscar la documentación necesaria para acreditarse como un jugador seleccionable para Cabo Verde, ya que su padre es originario de este país, y por lo tanto tiene doble nacionalidad.

“Fue una forma extraña de abordarlo. Después me explicaron que habían tenido dificultades para contactar con mi club, pero cuando vi la oportunidad, la apoyé al 100% desde el primer momento y nos pusimos a trabajar para conseguir toda la documentación necesaria”.

Roberto Lopes, número 4, jugador de Cabo Verde / Mexsport

Roberto Lopes abrió la puerta a otros jugadores de doble nacionalodad

‘Pico’, como también es conocido, abrió la puerta a muchos otros jugadores con doble nacionalidad. Se unió a la Selección de Cabo Verde en 2019 y en ese momento el objetivo era calificar a la Copa Africana de Naciones del 2021, misión que se cumplió y calificaron a Octavos de Final, instancia en la cual cayeron ante Senegal.

Sin embargo, la actuación de aquella selección llamó la atención de otros jugadores de doble nacionalidad. “Algunos chicos más con doble nacionalidad se unieron, lo que reforzó aún más nuestra plantilla”, indicó.

Cabo Verde se calificó a la siguiente Copa Africana, celebrada en 2023 y terminaron como líderes de grupo y avanzaron hasta Cuartos de Final, instancia en la que fueron eliminados por Sudáfrica y entonces el objetivo apuntó a la Copa del Mundo.

Roberto Lopes con Cabo Verde / Mexsport

En total son 13 jugadores de doble nacionalidad los que componen el plantel de 26 jugadores de Cabo Verde, que ya le complicó la existencia a España en el inicio del Mundial.

Los jugadores de doble nacionalidad en Cabo Verde