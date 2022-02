Tiembla Packers, tiembla Green Bay, tiembla Winsconsin… o tal vez no. Realmente no sabemos qué esté pasando por la cabeza de Aaron Rodgers, pero de que dejó a medio mundo pensando en qué significaba su posteo de agradecimiento en rede sociales, eso no se puede negar.

Ya son varios años en que el futuro de Aaron Rodgers es incierto, que si se va, que si se queda, que si quiere buscar otro equipo y muchas más cosas se han hablado sobre dónde seguirá su carrera el mariscal de campo, recientemente nombrado MVP de la NFL.

Broncos, 49ers y otros equipos han salido como los posibles destinos de Aaron Rodgers, pero hasta la temporada 2021 ha jugado con los Packers y si por contrato fuera, el 2022 también lo tendría que jugar con la franquicia de Green Bay.

Pero este lunes 21 de febrero, las redes sociales de Aaron Rodgers cerraron con un mensaje de agradecimiento a diferentes personas cercanas a él y nadie al momento sabe qué significa este mensaje. Eso sí, tiene a los fans de los Packers con el Jesús en la mano.

Básicamente no dice que se retira, que se va de Packers, ni que deja la NFL o algo; no dice absolutamente nada sobre su futuro. Simplemente, fue para agradecer a ciertas personas de su vida y dejar en el aire el tema de su continuidad o no con los Packers.

El mensaje de Aaron Rodgers en sus redes sociales

“Aquí hay algo de gratitud de lunes por la noche para algunas de las personas increíblemente especiales en mi vida, con algunas fotos de los últimos años. Shailene Woodley, gracias por dejarme perseguirte los primeros meses después de que nos conocimos y finalmente dejarme alcanzarte y ser parte de tu vida. Gracias por apoyarme siempre, por la increíble amabilidad que me muestras a mí y a todos los que conoces, y por mostrarme cómo es el amor incondicional, te amo y estoy agradecido por ti“, mencionó el QB.

“A los hombres con los que pude compartir la sala de QB todos los días, Matt, Nathaniel, Luke, Jordan y Kurt, ustedes hicieron que todos los días fueran muy divertidos y estoy muy agradecido por las risas diarias y el alivio del estrés que me trajeron cada semana del año. Los amo chicos. Al equipo de los viernes por la noche, Aiyda y Randall Cobb, Frankie Shebby y David Bakhtiari, me encantó cada momento que pasamos juntos este año. Su amor y apoyo fueron abrumadores, y aprecio las amistades que tengo con cada uno de ustedes“, agregó.

“Para mis compañeros de equipo, pasados y actuales, ustedes son la guinda del hermoso pastel que llamamos nuestro trabajo, futbol. Las amistades que tenemos trascenderán nuestro tiempo colectivo y estoy muy agradecido por el papel que cada uno de ustedes ha jugado para hacer que mi vida sea mucho mejor. Los amo chicos, y aprecio los recuerdos que hemos hecho“, sentenció Aaron Rodgers.

Esto llega después de que su futuro con los Packers es incierto y sigue de esa manera porque Aaron Rodgers no dio una pista sobre lo que viene para él dentro de la NFL y de hecho, viene después de los rumores de su ruptura con su -ahora- expareja, Shailene Woodley, a la que le dedicó unas cuantas palabras.