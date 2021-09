Aaron Rodgers y el golpe bajo que causó una intercepción ante Saints en el inicio de NFL

Sabemos que, para jugar en la NFL, se necesita un despliegue físico envidiable -sin importar qué posición sea- y tiene que tener la capacidad de soportar todos los golpes que les den, peeeeeeeeeeeeeero aguantar un golpe en las partes nobles no debe ser sencillo. Aaron Rodgers lo aprendió de mala manera.

Y puedes decir, Aaron Rodgers no es ningún novato para aprender algo después de más década en lo más alto de la NFL, pero sí, aprendió que no es fácil soportar un golpe, porque hay muchos que aún no le han dado o no le habían dado hasta el domingo 12 contra Saints.

El QB de los Packers tuvo un partido desastrozo en el inicio de la temporada regular de la NFL. No tuvo ningún pase de anotación y sí registró dos intercepciones, pero una de ellas no fue su culpa o por lo menos así lo piensa él y da una explicación de ello.

Durante el programa “The Pat McAfee Show” de este martes 14 de septiembre, dio una declaración sobre una de las intercepciones que sufrió y Aaron Rodgers hizo una confesión reveladora y demasiado dolorosa, pues recibió un fuerte golpe que lo sacó de concentración.

“Doloroso“, así calificó Aaron Rodgers el golpe que le dieron un par de jugadores de los Saints directo en las joyas de la familia, o sea, un golpe en las partes nobles del QB. Podemos entender el dolor -porque sí es insoportable- y hasta excusar, pero eso no significa que se entiende la derrota por 38-3.

Los Packers y Aaron Rodgers a quitarse el bochorno de la semana 1

Sinceramente fue una sorpresa para todos el marcador de los Packers ante los Saints, pues llegaban en papeles totalmente diferentes al inicio de la temporada. Aaron Rodgers conformaba el tridente más temido de la NFL junto con el receptor Davante Adams y el corredor Aaron Jones.

Mientras que los Saints dejaban atrás la era de Drew Brees y Jameis Winston se perfilaba para ser el comandante de una ofensiva, que, si bien tenía a Alvin Kamara, no parecía tener tantas armas como su rival, peeeeeeeeeero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.

Rodgers, la afición y toda la franquicia de los Packers deben cerrar el horroroso capítulo de la semana 1 y pensar en recomponer la situación y tienen una oportunidad inmejorable. El partido de lunes por la noche será entre Packers y Lions.

Un juego divisional con mucha historia y con unos Lions que no gustaron en su primer partido -tampoco ellos- y con un Jared Goff que dejó más dudas que respuestas en toda la NFL. Este lunes 20 de septiembre se vivirá el partido en el Lambeau Field a las 7:15pm (tiempo del centro de México) y el partido se transmitirá por ESPN.