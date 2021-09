Packers en picada, el regreso de Chiefs y el drama de los Raiders en lo mejor de la semana 1 de NFL

El jueves pasado regresó oficialmente la NFL con la victoria de último minuto de los Buccaneers contra Cowboys, peeeeero, después de ese partidazo, lo mejor de la semana 1 fueron volver a ver a nuestros jugadores y equipos dentri del emparrillado -díganos que se emocionaron igual que nosotros-.

Fue una semana 1 llena de grandes sorpresas con algunos equipos y otros a ratificar que no viven su mejor momento. Debuts en la NFL de los colegiales y gran sabor de boca que dejaron en el emparrillado. Mientras que algunos consagrados que brillaron por su ausencia -verdad, Rodgers-.

Pero no todo el espectáculo fue dentro de la cancha, pues los aficionados en su regreso oficial a una nueva temporada regular de la NFL y la verdad es que le dieron vida de nuevo a un partido de futbol americano. Carolina se voló la barda con su animación para TV, pues presentó una Pantera digital dentro del estadio que se veía impresionante.

Domingo de remontadas en la NFL

Pittsburgh Steelers

Los Acereros llegaban con más dudas que certezas a la semana 1 de la NFL y enfrente tenían a unos Bills con la etiqueta de favoritos, no sólo en el partido sino en toda la temporada. Y el juego comenzó con la historia adaptándose perfectamente al guión que estaba establecido; Buffalo se estaba comiendo a Steelers.

Los Bills liderando el marcador hasta el tercer cuarto, aunque los Steelers no se fueron sin puntos, hicieron 3 en el primer cuarto y otros 3 en tercer cuarto. Peeeeero, fue en el último cuarto en el que se comenzó a gestar la remontada histórica en la NFL, gracias a Big Ben y a los equipos especiales.

Los Bills y Josh Allen dejaron ir la primera victoria de la temporada y aunque en primera instancia lucieron imponentes, quedó demostrado que tienen carencias que los demás equipos pueden aprovechar.

😤 ST TD 😤 📺: CBS pic.twitter.com/28EUKcKLHV — Pittsburgh Steelers (@steelers) September 12, 2021

Kansas City Chiefs

Mahomes tuvo un inicio complicado, ante unos Browns con hambre de victoria y hazaña, las cosas no comenzaron bien para el QB. Pocas oportunidades de abrir el marcador en la primera mitad del partido y eso les costó ir abajo en el marcador la mayor parte del partido.

Aunque hicieron algunas anotaciones, los Browns siempre lideraron el marcador. Fue hasta el último cuarto, en el que apareció las ganas de no perder y comenzaron a trabajar la remontada, que llegó gracias a dos pases de anotación de Patrick Mahomes, que terminó con 1 TD por carrera y 3 anotaciones aéreas en esta temporada 2021 de NFL.

Aaron Rodgers y Packers es caída libre

Los Packers y Rodgers vivieron una telenovela antes de la temporada regular de la NFL, el Qb y su franquicia no sabían si seguirían juntos. El Mariscal de campo mencionó en algunas ocasiones que no quería regresar con el equipo, aunque obviamente eso no sucedió y llegaron a un d a un acuerdo para el 2021.

Contra unos Saints, que dejaban algunas dudan debido a que ya no estaba Drew Brees con el equipo. Todo indicaba que Packers aplastaría a Nueva Orleans, simplemente porque tiene el mejor trío en ofensiva de toda la NFL.

Peeeeeeero, las cosas fueron en otra dirección totalmente diferente y nada buenas para Rodgers. Un aplastante 38-3 tuvieron que sufrir durante y ni un punto en ofensiva pudieron hacer. Sabemos que es el primer partido de la campaña, pero, ¿estamos viendo la debacle definitiva de los Packers con Rodgers?

Debut de Trevor Lawrence

Uno de los reflectores estaba en el partido de los Jaguars -aunque usted no lo crea- y todo gracias al nuevo al nuevo QB sensación en la NFL, Trevor Lawrence. Tendría su debut en un partido inmejorable ante unos muy mermados Texans.

Hizo su primer pase de anotación, pero cometió errores de novato que le costaron entregas de balón. Terminó el partido con 3 TD por la vía aérea, pero no le pudo regalar un triunfo a su gente, que ha decir verdad, deben de estar ilusionados con los que mostró Trevor Lawrence.

Texans fue la sorpresa de la jornada 1, sin Deshaun Watson y totalmente desarmados, todo indicaba que sería una temporada complicada para Houston. Sacaron el temple y demostraron que son un equipo sólido, por lo menos ante Jaguars. Veremos cómo le va a lo largo de la campaña.

Raiders y un drama de la victora

Aunque arrancaban el partido como víctimas ante Baltimore y Lamar Jackson. Lograron mandar el partido a tiempo extra y desaprovechó una gran oportunidad de anotar en la yarda 1. De hecho, interceptaron a Derek Carr en zona roja, peeeeeeeeeeeeeero los Ravens no aprovecharon.

Perdieron el balón -en realidad lo peridó Lamar Jackson- y un la jugada que sigue, Carr conectó un pase para que se fuera hasta la zona de anotación y conseguir la primera victoria Raider del año.

Todos los resultados de la semana 1 de NFL

Buccaneers 31-29 Cowboys

Falcons 6-32 Eagles

Bills 16-23 Steelers

Panthers 19-14 Jets

Bengals 27-24 Vikings (el partido se fue a tiempo extra)

49ers 41-33 Lions

Texans 37-21 Jaguars

Colts 16-28 Seahawks

Titans 13-38 Cardinals

Washington Football Team 16-20 Charges

Chiefs 33-29 Browns

Dolphins 17-16 Patriots

Saints 38-3 Packers

Giants 17-27 Broncos

Rams 34-14 Bears

Raiders 33-27 Ravens