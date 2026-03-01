Lo que necesitas saber: Alexander Zverev y Marcelo Melo se llevaron la victoria en la final de dobles en Acapulco.

¡El Abierto Mexicano de Tenis tiene nuevo monarca! El italiano Flavio Cobolli se impuso en la final al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 (4) y 6-4. No solo llevó el precioso trofeo en forma de guaje y los 500 puntos para el ranking de la ATP, sino también el cariño de la afición mexicana que estuvo coreando su nombre durante todo el juego.

Cobolli se une a la amplia lista de tenistas que se han coronado monarcas en Acapulco, como Rafael Nadal, Juan Martín del Potro, Casper Ruud, entre otros más.

Fotografía abiertomexicanodetenis.com

Flavio Cobolli el campeón del Abierto Mexicano

En Acapulco, Flavio Cobolli conquistó su tercer título, después de ganar el Hamburgo ATP 500 y el Bucarest en el 2025. Pero lo mejor de todo, es que el italiano logró escalar del puesto 20 hasta el 15 del ranking de la ATP.

Lo único que espera es la actualización del sitio, que será el lunes 2 de marzo del 2026.

Flavio prometió regresar a Acapulco en el 2027, para defender su corona y sobre todo, para volver a sentir todo ese calor de la afición mexicana que tanto lo apoyo durante el juego.

“Gracias a todos por su apoyo en el torneo. Es mi primer título (en Acapulco) y quiero agradecer a mi equipo, a los patrocinadores y estoy muy contento de estar aquí en Acapulco y nos vemos el próximo año“. Dijo el italiano tras conquistar el Abierto Mexicano.

Campeones de dobles en el Abierto Mexicano

Y no podemos dejar de mencionar a los campeones de dobles del Abierto Mexicano. El brasileño Marcelo Melo y el alemán Alexander Zverev derrotaron a Alexander Erler de Austria y al estadounidense Robert Galloway en la final.

Aunque no fue un juego fácil, Melo y Zverev se llevaron la victoria por 6-3, 6-4 y de paso conquistaron su segundo trofeo en dobles en el puerto de Acapulco, de forma individual.

Marcelo lo ganó por primera vez en el 2015, cuando fue pareja de Ivan Dodig. Mientras que Alexander se coronó por primera vez en el 2019 junto a su hermano Mischa Zverev.

“Ganar un trofeo es muy especial, esta semana fue muy buena en dobles, en singles muy difícil, pero estoy muy contento de ganar esto con un amigo (Marcelo Melo). Es muy especial jugar aquí, creo que jugué bien dobles”. Dijo Zverev tras la victoria.

Fotografía abiertomexicanodetenis.com

“La diferencia de ganar este título es que somos amigos y para mí es muy especial, cuando disfrutamos es mejor sensación”, declaró Melo.

Melo y Zverev, además de ser colegas y amigos, ahora pueden presumir que lograron ser campeones juntos en Acapulco; esos sí son amigos.