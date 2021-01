¿¡Jack Frost!? Así afecta la fuerte nevada en España al mundo del deporte

¡Blanco y más blanco! España se encuentra en medio de una de las nevadas más intensas en los últimos años y sus efectos se extendieron al deporte con el aplazamiento de partidos, canchas completamente cubiertas y complicaciones en los viajes.

Entre lo más destacado se encuentra la suspensión de los partidos de LaLiga; sin embargo, otras categorías e incluso otras disciplinas como el basquetbol tendrán que poner una pausa hasta que la situación mejore.

Aunque hace algunas horas parecía que lo único que dejaría la nevada serían bellas postales y un poco de diversión, ahora hay emergencia en ciertos puntos del país, por lo que es recomendable quedarse en casa (además de ser una medida para evitar contagios de COVID-19).

La nieve apareció como uno de los efectos de la borrasca Filomena, que provoca temperaturas muy bajas en ciudades como Madrid, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Toledo y Valencia. Se espera que los efectos de este fenómeno natural permanezcan al menos hasta el lunes.

Los efectos de la nevada en el deporte

El primer partido de LaLiga pospuesto este sábado fue el del Atlético de Madrid contra el Athletic de Bilbao. El encuentro iba a jugarse en el Wanda Metropolitano a las 9:15 horas (tiempo del centro de México), pero la visita no logró llegar como consecuencia de la nevada.

A través de un comunicado, el Athletic dio a conocer que el plantel regresó a Bilbao después de no poder aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Por ahora todavía no hay una fecha oficial para que se dispute el duelo de la Jornada 18.

🏃 El primer equipo masculino se ha ejercitado esta mañana en Lezama tras el aplazamiento del #AtletiAthletic de @LaLiga previsto para esta tarde.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/61ZF5cf687 — Athletic Club (@AthleticClub) January 9, 2021

La visita del Real Madrid al Osasuna se mantiene en pie, pero la suspensión no se descarta y podría anunciarse en las próximas horas. Esto afectaría a los merengues, pues antes de la nevada ya tenían programada una larga pausa durante enero.

Además, LaLiga solicitó al Comité de Competición que se reprogramen más enfrentamientos. Las dudas están alrededor del Real Sporting contra CF Fuenlabrada y del Elche CF ante Getafe CF.

Los efectos de Filomena en la Liga SmartBank de Segunda División alcanzaron al menos a tres compromisos: Mirandés ante Rayo Vallecano, Alcorcón vs Albacete y Leganés frente al Almería. Estos estaban programados para el domingo 10 de enero.

El Comité de Competición ha resuelto admitir la solicitud de LaLiga y acuerda retrasar al lunes 11 de enero a las 19:00 horas los encuentros #ElcheGetafe y #RealSportingFuenla. #LaLigaSantander #LaLigaSmartBank pic.twitter.com/7fvxDaiZNs — LaLiga (@LaLiga) January 9, 2021

El futbol femenil no se salvó, ya que en la Primera Iberdrola están suspendidos el Real Sociedad vs Real Madrid, el Espanyol vs Sporting Huelva, el Madrid CFF vs el Barcelona y el Atlético de Madrid contra el Valencia. En Primera Nacional, prácticamente toda la jornada está detenida.

Mientras tanto, la Liga de basquetbol aplazó el choque entre Urbas Fuenlabrada el MoraBanc Andorra; en el balonmano se retraso un partido internacional ante la selección de Croacia, que no tampoco pudo aterrizar en la capital española.