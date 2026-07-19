¿Te imaginas pagar poco más de 140 mil pesos para asistir a la final del Mundial y que no puedas ver el partido? Bueno, pues esto fue lo que le pasó a un aficionado que viajó a Nueva Jersey para la final entre España y Argentina, sin embargo lo sacaron porque estaba hasta las manitas.

En redes sociales ha circulado un video de un seguidor que acudió a la final. Pero digamos que físicamente su cuerpo estaba en el estadio, pero en realidad su alma y su espíritu se quedaron en la fiesta.

Así se llevaron al aficionado que pagó 8 mil dólares

Pagó 8 mil dólares y no vio la final del Mundial

Esta aficionado se encontraba e la zona en la cual los boletos se adquirieron en uno ocho mil dólares, que vienen siendo cerca de 140 mil pesos mexicanos. Pero obviamente no sólo pago esta cantidad, sino que se gastó otro billete en hospedaje, traslados, comidas y sobre todo mucho alcohol.

Resulta que el protagonista de esta historia se puso una borrachera de aquellas, por lo cual llegó al estadio en muy malas condiciones y llegó un punto en que personal del estadio tuvo que entrar en acción para retirarlo del estadio.

Lo bueno de este caso, al menos por lo que dejan ver las imágenes, es que no puso resistencia y colaboró con el personal del estadio, así que literalmente se fue del estadio en hombros.