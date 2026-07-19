Lo que necesitas saber: En la final del Mundial de Clubes, Donald Trump se quedó hasta que levantaron el trofeo.

Donald Trump aplicó un ‘Donald Trump’ y se coló en la primera foto de España como campeón del Mundial 2026. En plena transmisión se vio cómo iba caminando más lento para hacer tiempo y salir en la foto más esperada del futbol.

Captura de pantalla vía X

Aunque esta vez su ‘estrategia’ no le funcionó como hubiera esperado, porque la Selección de España lo cortó de su foto oficial; subió una en la que solo aparecen los jugadores junto a su entrenador, Luis de la Fuente.

Fotografía @SEFutbol vía X

Ni la FIFA lo quiso en su foto, miren como lo cortaron (jajaja).

Infantino intentó ‘jalar’ a Trump

Imaginen cómo estuvo la cosa, que hasta Gianni Infantino intentó llevarse a Donald Trump fuera de la tarima, para evitar que le ‘arruinara’ la foto de los campeones.

Pero Trump se negó a bajar hasta que Rodri levantó la copa; eso sí, esta vez se quedó un poco lejos del festejo y no incomodó taaaanto a los jugadores.

Y aunque México no llegó a la final del Mundial, Claudia Sheinbaum sí hizo su aparición. La vimos en la ceremonia de premiación junto a Trump; no le tocó entregar medallas, pero sí saludó a los jugadores. Bueno, no a todos, porque algunos de los argentinos se pasaron sin estrechar su mano.

Hablando de negar saludos, Cristian ‘Cuti’ Romero fue el único jugador argentino que no le dio la mano a Trump durante la premiación, paso de largo.

Trump quiso aplicar la misma que en Mundial de Clubes

Seguro recuerdan que durante la final del Mundial de Clubes, que se jugó en Estados Unidos, Donald Trump también apareció en la ceremonia de premiación. Pero en lugar de entregar el trofeo e irse, decidió quedarse hasta que los jugadores levantaran el trofeo.

Se quedó ahí, en medio de los festejos ante la mirada confusa de los jugadores. Miren, en esa sí era más complicado cortarlo de la foto; salió justo en medio.

Seguramente en Los Juegos Olímpicos del Los Ángeles 2028 también hará todo para aparecer en la fotos más importantes, aunque él no sea el protagonista.