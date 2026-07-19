¿Dónde y cuándo es el próximo Mundial?

Lo que necesitas saber: Todavía está a discusión si el próximo Mundial se juega con 48 o con 64 selecciones

Fue el más grande y largo de la historia, pero se nos fue como agua entre las manos. Terminó el Mundial 2026 y comienza la espera para el próximo… ¿Cuándo es y dónde se va a jugar el siguiente Mundial?

Si tener tres países como sede se te hizo excesivo, prepárate porque el próximo Mundial será en el doble de anfitriones: seis países en total, aunque tres de ellos tendrán solo un partido.

Foto: mexsport

¿Cuándo es el próximo Mundial?

Como es costumbre, la espera que se nos viene es de cuatro años y el próximo Mundial se juega en 2030, tentativamente del 13 de junio al 21 de julio de ese año.

Parece obvio, pero con Infantino como presidente de la FIFA, es necesario aclararlo. No olvidemos que el señor llegó a poner sobre la mesa la idea de que haya Mundial cada dos años.

Pero bueno, por ahora se mantiene cada cuatro y el próximo Mundial será en junio de 2030.

Foto: Mexsport

¿Dónde es el próximo Mundial 2030?

Ahora sí, la sede… Bueno, las sedes. El Mundial 2030 se va a jugar en seis países en total, pero lo dicho, con tres de ellos únicamente con un partido.

Los tres países sede del Mundial 2030 son España, Marruecos y Portugal, gracias a la cercanía de la península ibérica con el norte de África.

gracias a la cercanía de la península ibérica con el norte de África. Los otros tres países anfitriones son Uruguay, Argentina y Paraguay, en los cuales se jugarán tres partidos inaugurales.

¿Por qué habrá tres partidos para la inauguración del Mundial 2030 en Uruguay, Argentina y Paraguay?

La idea de tener a tres países de Sudamérica como anfitriones junto a España, Marruecos y Portugal parece una locura, pero bueno, tiene una buena justificación.

Uruguay, Argentina y Paraguay tendrán un partido inaugural para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay en 1930. De hecho se presentaron candidaturas para que el Mundial 2030 fuera en Sudamérica precisamente por los 100 años del Mundial, pero al final se quedó en España, Portugal y Marruecos.

Imagen: CONMEBOL

Empieza la espera de cuatro largos años para el Mundial 2030, el cual por ahora sería con 48 selecciones, aunque igual y aumenta a 64 participantes.