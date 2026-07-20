Lo que necesitas saber: Todo comenzó con una discusión entre Nahuel Molina y Rodri.

Leandro Paredes perdió la cabeza en la final del Mundial 2026. Después del silbatazo final y la victoria de España sobre Argentina, fue a buscar a varios jugadores españoles para armarles bronca.

No solo se fue contra Gavi, lo tiró, lo jaló del chaleco y hasta le dio un golpe en la cara, también aventó a Eric García. Miren lo que fue ese momento, mientras unos celebraban, otros fueron a separarlos, pero ¿Qué pasó?

Leandro Paredes se va contra Eric García y Gavi

Todo comenzó con una discusión entre Nahuel Molina y Rodri, pero terminó con Gavi en el suelo, Paredes furioso; hasta Cristian ‘Cuti’ Romero recibió un manotazo en la cara.

Vamos por partes:

Nahuel Molina le suelta un manotazo a Rodri al final del partido, justo cuando el español estaba celebrando.

al final del partido, justo cuando el español estaba celebrando. Rodri le reclama a Molina y empiezan a encararse.

y empiezan a encararse. En ese momento, llegan Borja Iglesias y Eric García para evitar que Molina se acerque a Rodri.

Leandro Paredes ve toda la escena y corre hasta alcanzar a Iglesias y García para ‘apoyar’ a Molina, pero termina por empujar a Eric .

y corre hasta alcanzar a Iglesias y García para ‘apoyar’ a Molina, . En ese momento llega Enzo Fernández para tranquilizar a Leandro y Gavi a defender a García.

y Enzo detiene a Gavi para evitar que encare a Leandro.

para evitar que encare a Leandro. Y justo cuando se llevaban a Eric García, Paredes agarró a Gavi, lo golpeó, lo tiró al suelo y hasta lo jaló el chaleco.

Lionel Scaloni tuvo que interferir para llevarse a su jugador , mientras llegan el resto de jugadores.

, mientras llegan el resto de jugadores. En medio de la discusión se ve como Borja Iglesias le suelta un manotazo en la cara al Cuti Romero (presten atención al final del video).

Hasta ahora, la FIFA no ha publicado sanciones contra Leandro, Eric, Gavi y el resto de los involucrados. Su informe solo tiene registradas las tarjetas que se repartieron durante el partido.

Fotografía Jorge Martinez / Mexsport

Habrá que esperar para saber si hay sanciones o los jugadores salen bien librados.