Lo que necesitas saber: La Selección de Irán se ubica en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Las cosas entre Irán, Estados Unidos y el Mundial no van nada bien. A menos de una semana de la inauguración, la Federación Iraní informó que le están revocando los boletos a gran parte de sus aficionados sin razón aparente y sin importar que ya tengan listos sus viajes.

Irán no ha tenido un camino fácil a la Copa del Mundo y, no hablamos de lo deportivo. Los problemas políticos con Estados Unidos los obligó a cambiar su campamento a México, recibieron amenazas de Donald Trump, varios miembros de su delegación se quedaron sin visas

¿Peor aún? Irán jugará sus tres partidos de la Fase de Grupos en Estados Unidos y solo tiene permiso de para ir de ‘entrada por salida’ al país. No pueden quedarse ni una noche.

Captura de pantalla

Aficionados de Irán se quedan sin boletos para el Mundial

Vamos por partes. Para empezar, debemos recordar que la FIFA asigna una cierta cantidad de boletos a las Federaciones participantes con el objetivo de que sean repartidos entre sus aficionados ‘más fieles’.

El problema, de acuerdo con la Federación de Irán, es que le están revocando esos boletos a los aficionados. Aunque no hay un comunicado oficial, seguramente tiene que ver con las prohibiciones que tienen los ciudadanos iraníes para viajar a Estados Unidos. Sin embargo, esas prohibiciones tampoco impidió que la FIFA pusiera en venta los boletos.

“Privar a los seguidores iraníes del acceso a la asignación legal y oficial de entradas que les corresponde es una acción contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes”. Informó la Federación de Irán de acuerdo a la BBC.

Captura de pantalla @WhiteHouse vía X

Irónicamente, en diciembre del 2025, Gianni Infantino le entregó el Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump, por ‘unir a las naciones’, pero en estos últimos meses hemos visto de todo, menos unión entre naciones.

Incluso Irán acusó que la influencia política está por encima de la deportiva en la organización de esta Copa del Mundo y que sus necesidades han sido ignoradas desde el inicio.

“Este hecho plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones políticas y no deportivas en la organización del mayor evento futbolístico del mundo”.

Irán jugará sus tres partidos en Estados Unidos

La Selección de Irán se ubica en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus tres partidos de Fase de Grupos se jugarán en Estados Unidos, entre California y Seattle.

Así que tendremos que estar muuuy pendiente de lo que sucede en los próximos días y durante cada uno de los partidos.

Partido Fecha Sede Irán vs Nueva Zelanda 15 de junio del 2026

19:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Bélgica vs Irán 21 de junio del 2026

13:00 hrs SoFi Stadium

California, Estados Unidos Egipto vs Irán 26 de junio del 2026

21:00 hrs Lumen Field

Seattle, Estados Unidos

Problablemente, las cosas para Irán hubieran sido distintas si se les hubiera asignado otra sede, ya fuera Canadá o México, pero la FIFA no quiso cambiar nada de lo planeado y solo se han limitado a decir que ‘todo va bien’, aunque no sea así.