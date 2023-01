Si algo bueno nos dejó la pandemia de COVID-19, fue entender que no todos los trabajos deben realizarse de manera presencial. El home office es lo de hoy y llegó hasta el futbol gracias a Alberto González, director técnico del Linares en España.

A pesar de que suena difícil o imposible, el estratega está trabajando bajo un esquema híbrido. Por supuesto, esto es apoyado y respaldado por la directiva del equipo; la sede del Linares se encuentra en Jaén, mientras el hogar de González está en Málaga.

Foto: Linares Deportivo

La razón por la que Alberto González es DT de manera híbrida

Alberto González pasó por el Linares Deportivo entre agosto de 2020 y junio de 2021. No pasó mucho tiempo para su segunda etapa en el club, ya que volvió en septiembre de 2021 y ahora presenta una modalidad de trabajo con todo y home office.

“Estoy en un proceso de separación y este unido a la distancia hacia mi familia y a las obligaciones laborales que implica este trabajo, está dificultando un poco mi relación con mis hijas. Al darme cuenta de esta situación, lo comuniqué al club. Planteé no venir algunos lunes o ver qué podía hacer para estar más presente“, explicó el DT en conferencia de prensa de acuerdo con Marca.

Y la buena noticia es que en el Linares entendieron la situación; el presidente Jesús Medina buscó una solución que beneficiara a ambas partes. Alberto González reveló que la primera propuesta fue hacer home office durante una semana.

Más adelante, llegó el momento de anuncia el cambio en la conferencia. Alberto González estará alternando el trabajo presencial con el home office y será el primer director técnico que lo implemente.

Así que eventualmente también se dio el primer partido a distancia para el estratega. Linares enfrentó al Celta B a 900 kilómetros de distancia de su DT y el resultado fue una derrota de 4-2 que representó mucha incomodidad, incluso con la tecnología; asimismo, explicó las complicaciones de estar tan lejos.

“Me he sentido incómodo, teníamos un retardo como de medio minuto que no podíamos evitar. No me permitía meterme dentro del partido. Creía que iba a ser parecido a cuando lo ves desde arriba en el estadio, pero te pierdes cosas. El foco de la transmisión está puesto siempre en el balón y nosotros solemos trabajar con un plano más amplio“, explicó Alberto González desde su casa.

Aún así, esta medida es toda una innovación en el futbol. La pregunta es si otros se animarán a implementarla y especialmente qué tan bien puede funcionar.

Foto: Marca