Alejandra Valencia es una de las cartas más fuertes que México llevará a los Juegos Olímpicos de París 2024, la arquera ha logrado destacar por su talento y puntería en los últimos años y no podemos olvidar que en Tokio 2020 se colgó la medalla de bronce en la modalidad de tiro con arco por equipos mixto.

La originaria de Sonora logró brillar en el Campeonato Mundial de la especialidad celebrado en Berlín, en donde consiguió su plaza olímpica para la siguiente justa veraniega en la que buscará refrendar o mejorar su presea de hace tres años.

En las rondas finales, Valencia hizo historia y se colgó la primera medalla en arco recurvo para México en un Campeonato Mundial al derrotar a la checa Marie Horachova por una puntuación de 6 – 0 y que fue más que suficiente para llevarse la plata.

“Me siento muy bien, la verdad me siento bien y feliz. No sabía que esto era algo que nunca se había hecho antes y eso me hace aún más feliz”

Alejandro Valencia tras su medalla de plata, en el Campeonato Mundial