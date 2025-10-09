Alejandro Irarragorri queda absuelto y volverá a trabajar en Santos

Lo que necesitas saber: Alejandro Irarragorri era investigado por un supuesto fraude fiscal de unos 17 millones de pesos

Alejandro Irarragorri ha sido absuelto por los cargos que enfrentaba, así lo dio a conocer nada menos que el Santos la tarde de este 8 de octubre. De hecho anunciaron que pronto volverá a trabajar con el equipo (a ver si los levanta).

Alejandro Irarragorri / Foto: Mexsport

Absuelven a Alejandro Irarragorri

Fue hace unos meses, por ahí de abril, cuando el propio club de la Comarca informó y explicó la denuncia que enfrentaba Alejandro Irarragorri. Supuestamente estaba detrás de un fraude fiscal que alcanzaba los 17 millones de pesos.

Bueno, todo eso queda atrás ahora: “El Juez de Control dictó auto de NO VINCULACIÓN a Alejandro Irarragorri Gutiérrez al proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República a instancias del SAT (…) determinó no vincularlo a proceso al considerar que no existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía“, indica Santos en su comunicado.

Vaya, que no hubo pruebas suficientes como para vincular a Irarragorri a proceso, lo que significa que formalmente está absuelto de los cargos. Santos compartió en su mensaje que desde el principio confiaron en que la manera de enfrentar una acusación así de grave era cooperar con las autoridades hasta esclarecer el asunto, y resultó ser la decisión correcta.

Alejandro Irarragorri vuelve a trabajar con Santos Laguna

Y lo dicho, ahora que no hay delito que perseguirle, Alejandro Irarragorri no tiene impedimento alguno para volver a dirigir al Santos, al que mucha falta le hace una manita para levantar un poco.

Los Guerreros marchan en el puesto 16 de la tabla general en la Liga MX, y con eso de que pronto volverán el ascenso y descenso, urge que hagan algo para salirse de esos puestos.

“Club Santos Laguna, Alejandro Irarragorri y el equipo directivo seguirán trabajando, como siempre, con la máxima transparencia y cumpliendo estrictamente la Ley, de acuerdo con los valores y las políticas de comportamiento ético que rigen en toda la organización”, finaliza el club.