Falta menos de medio año para que comience el Mundial Femenil de 2023 y la polémica entorno al torneo ya apareció. La posibilidad de que la FIFA acepte el patrocinio de una empresa originaria de Arabia Saudita, algo que no le gustó a los organizadores, ni a figuras de la talla de Alex Morgan.

Además del rechazo por parte de Australia y Nueva Zelanda, la atacante del San Diego Wave e histórica de la Selección de Estados Unidos, mandó un mensaje contundente sobre el tema. Y es que no es un secreto que las creencias en ese país prohíben el desarrollo profesional de la mujer, así como en otros ámbitos.

Tazuni con Naomi Girma, Alex Morgan, Crystal Dunn y Becky Sauerbrunn de Estados Unidos / Getty Images

“Es bizarro que la FIFA haya buscado tener un patrocinio de Visit Saudi para el Mundial Femenil, cuando yo misma, Alex Morgan, ni siquiera sería aceptada y apoyada en ese país. Simplemente no lo entiendo.

“Lo que Arabia Saudita puede hacer es poner esfuerzos en su selección femenina, que se formó hace solo un par de años y ni siquiera tiene un ranking dentro del sistema de clasificación de la FIFA, debido a los pocos partidos que han jugado. Ese sería mi consejo para ellos. Realmente espero que la FIFA haga lo correcto; moralmente no tiene sentido“, declaró Alex Morgan en conferencia de prensa.

Además, también es bien sabido que Estados Unidos es la gran potencia de selecciones femeniles. Por ello, la Federación de este país respaldó la postura de su futbolista.

Alex Morgan contra la FIFA ?



A la jugadora estadounidense le parece 'extraño' que los saudíes patrocinen la Copa Mundial Femenina ?? pic.twitter.com/8du9W30EKo — GOAL en español (@Goal_en_espanol) February 9, 2023

La postura de US Soccer tras el mensaje de Alex Morgan

Aunque Estados Unidos no puede decidir quienes patrocinan el Mundial, sí tiene una posición clara. US Soccer dio a conocer su postura a través de The Athletic y dejó claro que la decisión no está en sus manos; sin embargo, resaltó sus valores de la organización y las razones para respaldar a Alex Morgan.

“US Soccer apoya firmemente los derechos humanos y la equidad para todos y cree en el poder de nuestro deporte para tener un impacto positivo. Si bien no podemos controlar cómo otras organizaciones manejan los patrocinios para los torneos en los que competimos, podemos expresar nuestras preocupaciones y continuaremos apoyando a nuestras jugadoras“.

Getty Images