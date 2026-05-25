El 27 de junio de 2018 es una fecha que los mexicanos no olvidamos. México perdía 3-0 contra Suecia y estaba a punto de quedar eliminado en fase de grupos por primera vez en décadas. En otro estadio, al mismo tiempo, Corea del Sur enfrentaba a Alemania, la tetracampeona del mundo.

Lo que nadie esperaba pasó: Kim Young-Gwon y Son Heung-Min anotaron en tiempo agregado, al 90’+2 y 90’+6, y de repente México estaba clasificado a octavos de final.

Ese día, videos virales mostraron a mexicanos celebrando en embajadas, bares y plazas públicas, agradeciendo a los coreanos residentes en el país. El cántico que se escuchó en todo México fue uno solo: “Coreano, hermano, ya eres mexicano.” El embajador de Corea del Sur en México salió a celebrar con la afición y fue cargado en hombros. El fútbol había creado algo que ningún tratado diplomático hubiera podido fabricar.

Aficionados mexicanos.

Lo que el fútbol une, el tiempo no lo separa

Son Heung-Min se convirtió ese día en algo más que un futbolista: fue adoptado por la afición mexicana como héroe de ocasión. La conexión no se quedó en ese partido: el delantero ha tenido gestos hacia los fans mexicanos en distintas ocasiones, y ellos se los han devuelto con creces en redes sociales y donde se ha dejado ver.

Eso es lo que hace único a este partido en 2026: los equipos no llegan como desconocidos. Llegan con historia, con memoria compartida, con una amistad que nació en un momento en que el fútbol hizo exactamente lo que mejor sabe hacer: unir a dos culturas que la geografía nunca hubiera juntado. Dos países con idiomas distintos, tradiciones distintas y una deuda emocional que los mexicanos aún recordamos con cariño.

Hyundai Santa Fe

Un partido que se vive diferente cuando tienes raíces en ambos lados

Hay pocas marcas en el mundo que puedan decir que tienen algo que ver con los dos equipos de ese partido. Hyundai es una de ellas. De origen coreano con 12 años en México, socio oficial de FIFA desde 1999 y parte del top 10 de marcas automotrices en el país. No es un espectador neutral: es una marca que lleva décadas construyendo un puente entre ambas culturas desde la movilidad.

México vs Corea del Sur en 2026 no es solo un partido de fase de grupos. Es el reencuentro de dos aficiones que se deben una celebración, en casa, con todo.

#ElCaminoDelMundial ya empezó. Y este será uno de sus momentos más especiales. Encuentra más historias, datos y cobertura mundialista en https://sopitasfc.sopitas.com/