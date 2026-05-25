Lo que necesitas saber: FIFA recompensará a cada equipo que ceda a un jugador al Mundial 2026 con al menos 11 mil dólares diarios

La Selección de Colombia dio a conocer la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 e incluyó a dos elementos que militan en la Liga MX, se trata de Camilo Vargas, el portero del Atlas, y el flamante campeón Willer Ditta, de Cruz Azul.

Esto es una buena noticia para los dos equipos de la Liga MX, ya que las convocatorias de ambos futbolistas garantiza un ingreso económico por el hecho de haber cedido a sus futbolistas, gracias al Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA, que para este Mundial cuenta con un presupuesto de 355 millones de dólares.

Giani Infantino presidente de FIFA / Mexsport

Atlas y Cruz Azul ganarán más de 200 mil dólares por ceder jugadores al Mundial

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA básicamente reparte lana a los equipos por cada uno de los jugadores cedidos para disputar el Mundial. Se estima que para la Copa del Mundo del 2026 se repartirán 11 mil dólares por cada día que un jugador dure concentrado con su selección.

Para el Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, Manchester City ganó 4.5 millones de dólares por ceder a 16 de sus futbolistas, de acuerdo a la propia FIFA.

Cruz Azul y Atlas no llegarán a esas cifras, pero sí les caerá una lana. Tanto Camilo Vargas como Willer Ditta estarán concentrados con la Selección de Colombia al menos durante 16 días desde su llegada a su campamento, en Guadalajara, el 10 de junio y su último partido de la fase de grupos está programado para el 27 de junio.

Por esos 16 días, Vargas y Ditta le generarían a Atlas y Cruz Azul 176 mil dólares, en caso de que Colombia fuera eliminada en la fase de grupos. Sin embargo, se espera que avance a dieciseisavos de final, lo que significaría más dinero para los equipos mexicanos.

Willer Ditta, jugador de Cruz Azul / IG

Colombia jugaría dieciseisavos de final el 3 de julio, lo cual significa que Vargas y Ditta permanecerían seis días más y esto se traduce en 66 mil dólares más. O sea que Atlas y Cruz Azul podrían obtener al menos 242 mil dólares (cerca de 4.1 millones de pesos mexicanos) cada uno.

Chivas sería el equipo mexicano con más jugadores en el Mundial

En el caso de la Selección Mexicana aún falta saber la lista final, pero de entrada Chivas es el equipo de la Liga MX que más jugadores aporta al Mundial, con cinco lo cual se podría traducir en un ingreso de 1.4 millones de dólares (24.1 millones de pesos).

Lista de Colombia

Porteros

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Camilo Vargas (Atlas)

David Ospina (Atlético Nacional)

Camilo Vargas, portero de Colombia / IG

Defensas

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Jhon Lucumí (Bologna)

Yerry Mina (Cagliari)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Déiver Machado (FC Nantes)

Johan Mojica (Mallorca)

Medios

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

James Rodríguez (Minnesota United)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Richard Ríos (Benfica)

Kevin Castaño (River Plate)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Juan Portilla (Paranaense)

Delanteros