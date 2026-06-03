Lo que necesitas saber: En el 2026, Alexis Vega jugará su segundo mundial, el primero fue en Qatar 2022.

Alexis Vega no tuvo una infancia sencilla. Desde que era niño su sueño de ser futbolista lo obligó a esforzarse más que el resto de sus amigos y compañeros de cantera.

Por ejemplo, mientras varios de sus colegas en la casa club de Toluca podían darse el tiempo de salir a dar una vuelta y comprarse uno que otro antojo, él tenía que quedarse porque no tenía dinero para gastar.

Aunque sus padres lo apoyaban, apenas le mandaban el dinero justo para cubrir sus necesidades básicas. Dicha situación puso aprueba la creatividad e ingenio de un muy joven Alexis, quien se puso a vender películas y hasta se rentaba como árbitro para ganar un poco más de dinero ¿Lo sabías?

Fotografía @Alexis_Vega9 vía X

Alexis Vega vendía películas en Toluca

Ernesto Alexis Vega Rojas nació el 25 de noviembre de 1997 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Creció en la colonia Santa Isabel Tola, muy cerca del Metro Indios Verdes.

Desde muy chico supo que lo suyo era el futbol, por eso se probó en varios equipos, hasta que Toluca le abrió las puertas. Ingresó a las fuerzas básicas cuando tenía apenas 15 años. Alexis cuenta que estuvo viajando solo desde la CDMX hasta Toluca durante casi un año; se aventaba un recorrido de 2 horas y media.

Afortunadamente, los viajes se acabaron cuando lo aceptaron en la casa club del equipo; sin embargo, ahí se encontró con otro problema. No tenía el dinero suficiente para comprarse sus antojos. Y no hablamos de las joyas o carros que tiene actualmente; en aquel entonces no podía darse el lujo de salir a la plaza y comprar algo de comer.

Fotografía @Alexis_Vega9 vía X

Alexis trató de pedirles más dinero a sus papás, pero ellos, aunque quisieran, no podían mandarle más; no les sobraba el dinero y ya estaban haciendo un gran esfuerzo. Así que el pequeño Alexis tuvo otra idea: le pidió a su papá que fuera a Tepito a comprarle muchas películas.

Él sabía que sus compañeros en la casa club se iban a la plaza a comprar películas de 25 o 35 pesos y ahí estaba la solución a sus problemas. Comenzó a vender películas a 15 pesos dentro de la casa club. Las daba más baratas, les ahorraba la vuelta y ganaba el dinero que tanto quería.

Captura de pantalla

Alexis Vega también era árbitro

Además de las películas, Alexis Vega también se ‘rentaba’ como árbitro en los partidos que organizaban los trabajadores de la casa club. Al principio él solo pedía para el ‘chesco’, pero después, los propios trabajadores le pagan con sus 200 pesitos.

Así, entre las películas, su trabajo de árbitro y sus primeros sueldos como futbolista, comenzó a enviarle dinero a sus padres. Ya no les pedía, ya los podía apoyar un poco.

Por eso, cuando el dinero comenzó a llegar, él nunca se olvidó de su familia ni de todas esas personas que estuvieron en sus inicios, cuando no tenía nada más que un montón de sueño.

Fotografía @Alexis_Vega9 vía X

Y ahora, después de tantos años de lucha, de caerse y volver a empezar, de ser campeón de la Liga MX y medallista olímpico, Alexis jugará su segundo Mundial con México, cumplirá ese sueño que tenía cuando era niño.