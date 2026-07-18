Lo que necesitas saber: Para Michael Owen, Inglaterra necesita cambiar su mentalidad, adoptar otro estilo de juego y contratar un entrenador inglés.

Michael Owen no se anduvo con rodeos, dijo que “México fue lo peor que le pudo haber pasado a Inglaterra” en el Mundial 2026. Qué gran parte de la eliminación de los ingleses tuvo que ver con la idea errónea de ‘valentía’ que adoptaron desde aquella victoria.

Y no es por echarle tierra a Inglaterra, pero Owen tiene razón. Thomas Tuchel intentó jugarle a Argentina, actual campeón del mundo, de la misma forma que le jugó a México.

Desde que marcaron el primer gol, se enfocaron en cuidar el resultado y dejaron ir la oportunidad de liquidar el partido, lo que al final terminó con su eliminación.

Declan Rice ante México / Mexsport

Inglaterra quedó eliminada del Mundial por culpa de México…

Inglaterra derrotó de forma dramática a México en los Octavos de Final por marcador de 3-2. Jordan Pickford se convirtió en la figura del partido, al atajar todos los disparos de los jugadores mexicanos.

Tuvieron la suerte y el tiempo a su favor, lograron mantener la victoria, aunque sufrieron de más en los últimos minutos ante un México que no dejó de pelotear el área en busca del empate, pero que le faltó puntería.

“(La victoria sobre México) engañó a todos, incluso a los propios jugadores, haciéndoles creer que si retrocedían para defender una ventaja serían aclamados como héroes de última hora. Eso es una tontería. Se defiende una ventaja manteniendo la posesión, marcando un segundo gol“.

Y eso no solo les dio una enorme motivación para los partidos siguientes, también les hizo creer que esa era la manera ‘correcta’ de ganar, como bien lo explica Michael Owen, exjugador inglés, en su columna publicada en el Daily Mail.

“Por eso, lo peor que pudo haber pasado fue lo de México. No fue la victoria lo que derrotó a Inglaterra, sino la lección que aprendieron erróneamente de ella“.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

“Inglaterra estaba aterrorizada de perder”

Michael Owen criticó la mentalidad de Inglaterra, esa idea que adoptaron de defender el resultado por encima de marcar otro gol y liquidar el partido. La misma estrategia que les costó la derrota ante Argentina en la semifinal.

“Lo que vimos contra Argentina era, lamentablemente, inevitable. Inglaterra estaba aterrorizada ante la posibilidad de perder. Absolutamente aterrorizada. Podemos hablar de fallos técnicos, pero esto se trata de mentalidad“.

Es verdad, Inglaterra jugó bien durante algunos minutos y abrió el marcador, pero eso no le alcanzó para detener Messi y el resto de los jugadores argentinos. Tenían tanto miedo de perder esa ventaja que hasta Harry Kane se convirtió en defensor.

“Luego, cuando llegó el momento decisivo, él de Inglaterra se acobardaron. Teníamos dos jugadores de talla mundial en ataque, Harry Kane y Jude Bellingham, y aun así solo seis defensas en el campo. Era como si hubiéramos puesto a dos jugadores de segunda división en la delantera; no tenía sentido.”

Y ojo, Owen entiende muy bien esa situación, él pasó por una situación similar cuando le tocó jugar unos Cuartos de Final contra Brasil y fueron incapaces de marcar un gol.

“Lo sé, lo he vivido. Marqué contra Brasil en los cuartos de final del Mundial e hicimos exactamente lo mismo. Brasil se quedó con diez hombres y no pudimos hacerles ni cosquillas. Esto es lo que pasa: una vez que te repliegas y caes en esa mentalidad negativa, es irreversible. Te has derrotado a ti mismo“.

Fotografía Mexsport

España era el ejemplo a seguir

Para Michel Owen, la clave del éxito era seguir el ejemplo de España, que prácticamente desapareció a Francia en la otra semifinal.

“Si de verdad quisiéramos seguir un ejemplo de cómo ganar una semifinal del Mundial, ese era España 24 horas antes. Eso sí que es valentía. Jugaban contra la mejor plantilla de atacantes del torneo en Francia. ¿Se replegaron? ¿Decidieron de repente que la posesión ya no importaba? No“.

El equipo de Luis de la Fuente nunca se replegó ni cuidó su resultado, al contrario, intentó meter todos los goles posibles. No solo para aumentar su ventaja, también para golpear más y más el orgullo de los franceses.

“Siguieron jugando. Siguieron pasando el balón. Siguieron presionando. Eso es lo que hacen los mejores equipos. Se centraron en sí mismos, no en Francia. España está jugando una final del Mundial gracias a eso, y la mayor frustración es que deberían estar jugando contra nosotros“.

Fotografía Mexsport

¿Qué necesita Inglaterra para mejorar?

Según Michael Owen, lo que necesita Inglaterra es renunciar a ese estilo de juego y adoptar otro, pero sobre todo, dejar de pensar que ganar es sinónimo de sufrimiento. Claro, habrá partidos en los que sea necesario sufrir, pero otros, que deben solucionarse con goles.

Algo que solo puede entender un entrenador inglés…

“Creo que se necesita un nuevo comienzo. Si este es realmente un problema inglés —y uno que finalmente estamos dispuestos a afrontar en lugar de disfrazarlo de fracaso heroico— entonces necesita un entrenador inglés. Necesita alguien que entienda las cicatrices del pasado“.

“Hasta que dejemos de confundir la supervivencia con la valentía, nada cambiará. Seguiremos marcando primero, seguiremos retrocediendo, seguiremos…Celebramos la valentía en lugar del control, y seguimos preguntándonos por qué se nos escapan los mayores premios“.

Por acá les dejamos la columna de Michael en el Daily Mail, por si quieren ir a echarle una leída.

Es verdad, Inglaterra eliminó a México del Mundial, pero México dejó a Inglaterra sin oportunidad de jugar la final. Ambos perdieron aquella noche en el Estadio Azteca.